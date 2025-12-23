12月23日、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博がアメーバオフィシャルブログを更新。妻でタレントの安めぐみの誕生日と、結婚14周年の記念日を家族で祝ったことを報告し、あたたかな家族記念ショットを公開した。

【写真】クリスマスツリーの横で撮影した家族4SHOTなども公開

この日更新したブログで、東は、「昨日は 14回目の 結婚記念日＆安さまのお誕生日」と報告し、2人が披露宴を行った思い出の地・東京タワーの目の前にある「ザ・プリンス パークタワー東京」を家族で訪れたことを明かすと、光り輝く東京タワーをバックに東と安が仲良く寄り添うラブラブ夫婦ショットを公開した。

続けて、ホテルのエントランスに飾られた大きなクリスマスツリーに、「テンション上がるね」と特別な一日への高揚感を綴りながら、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんを抱っこした東、寄り添う安、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの家族記念ショットも。

さらに、「食事とお酒を楽しんだあと ケーキでお祝い」と明かし、お祝いのメッセージプレートが飾られた苺たっぷりのホールケーキの写真と共に、「ホテルからのプレゼント」「素晴らしいホスピタリティよね」と感激。「披露宴から14年 毎年いろいろとお世話になってる」「粋なホテルよね」と、節目ごとに足を運んでいる思い出の場所への感謝も綴った。

そして、ホテルスタッフに家族写真を撮ってもらったことも明かし、お祝いのケーキを前に家族4人が寄り添う記念ショットと共に、「いい記念になるね」と満足げな様子で綴っていた。

東と安は、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。