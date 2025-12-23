¥Õ¥£¥ó¥¨¥¢¡¼¡¢º£Ç¯¤â¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤òÆüËÜ¤Ø¡¡Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Ç¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü
¥Õ¥£¥ó¥¨¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹ºâÃÄ¤Î¸øÇ§¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤òÆüËÜ¤Ø¾·¤¡¢¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ï11·î28Æü¤Ë¥Ø¥ë¥·¥ó¥È¯AY73ÊØ¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢¶õ¹ÁÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ç¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£12·î4Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂÚºß´ü´ÖÃæ¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡¢Ì¾¸Å²°¡¦ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢Âçºå¤âË¬Ìä¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
ÆüËÜ½ÐÈ¯Á°¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¥µ¥ó¥¿¥Ä¥¢¡¼¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¡¢YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È´Ú¹ñ¤Ç¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£