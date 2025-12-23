カリカリ＆もっちりのチュロスとホットチョコが激旨 甘党辛党の二刀流ライターが選ぶ2025年ベスト10
ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・井島加恵によるザ・ベストグルメの紹介です。
10．『Locanda trattoria』愛媛県宇和島鯛めし風ペペロンチーノ1870円
宇和島の名物をパスタに昇華。だしと卵の旨みと甘みのバランスが絶妙。
『Locanda trattoria』愛媛県宇和島 鯛めし風ペペロンチーノ 1870円 鯛めし用のだしの塩味をパスタに合わせて少し控えめに
『Locanda trattoria』＠八丁堀
［店名］『Locanda trattoria』
［住所］東京都中央区新川1-28-33Glanffice茅場町地下1階
［電話］03-6222-9882
［営業時間］11時〜15時（14時30分LO）、17時〜22時（21時LO）
［休日］日・祝
［交通］地下鉄日比谷線茅場町駅1番出口から徒歩8分
9．『マッシュルームトーキョー』マッシュルームのポタージュ（ランチコース5800円の一皿）
スープに添えられたマッシュルームペーストが深みやコクを与えて美味。
『マッシュルームトーキョー』ギガマッシュルームランチコース（要予約） 5800円より、（手前）マッシュルームのポタージュ （奥）ひらひらマッシュルーム （ドリンク）グラスワイン 1000円〜 スープに添えられたマッシュルームのペーストを合わせるとコクが深まり旨みが増す。ひらひらマッシュルームは力強いハーブの香りが相性抜群
『マッシュルームトーキョー』＠明治神宮前
［店名］『マッシュルームトーキョー』
［住所］東京都渋谷区神宮前6-2-4
［電話］03-6450-5877
［営業時間］18時〜22時15分（18時〜、20時15分〜の2部制で要予約）※ランチは金・土・日：11時半〜15時（14時半LO）、11時半〜12時までの入店のみ
［休日］月・火曜（変更のある場合あり、SNS参照）
［交通］地下鉄副都心線ほか明治神宮前駅4番出口から徒歩3分
8．『かふぇりどぅあんぐいゆ』アイリッシュ1200円
熟成豆のコーヒーとオレンジの香り、底の砂糖の甘みが溶けていく様が◎
『かふぇりどぅあんぐいゆ』アイリッシュ 1200円 オレンジの香りを付けてフランベしたアイリッシュミストにほのかな苦みのブレンド「五番町」を合わせ、ホイップクリームをオン
『かふぇりどぅあんぐいゆ』＠学芸大学
［店名］『かふぇりどぅあんぐいゆ』
［住所］東京都目黒区鷹番3-1-9ボラボラ2階
［電話］03-6826-2424
［営業時間］8時〜22時（21時LO）※8〜12時はモーニング
［休日］水の午後（8〜12時は営業）
［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩すぐ
7．『高松屋』豆大福1個230円
つぶし餡が好み。穏やかなのにきちんと感じる塩味のメリハリもいい。
『高松屋』豆大福 1個230円 小豆は北海道十勝産。たっぷり練り込まれた赤えんどう豆は北海道富良野産など、素材選びにもこだわっている
『高松屋』＠大崎
［店名］『高松屋』
［住所］東京都品川区西品川3-16-2
［電話］03-4296-6530
［営業時間］10時〜18時
［休日］日・月
［交通］JR山手線ほか大崎駅新西口から徒歩4分
6．『濱田酒造』CHILL GREEN spicy & citron1498円
ソーダで割るとラムネの香りがして、食事に寄り添うさっぱりとした甘さ。
「CHILL GREEN spicy＆citrus」1419円／720ml『濱田酒造』
『濱田酒造』＠鹿児島
［店名］『濱田酒造』
［住所］鹿児島県いちき串木野市湊町4丁目1番地
［電話］0996-36-5771
［HP］https://www.hamadasyuzou.co.jp/#
5．『Stand Bo Bun』甘辛和え細米麺「ボブン」1650円
珍しい手作りブン。程よい噛み応え、するする入っていくのど越しが最高。
『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』甘辛和え細米麺「ボブン」 1650円 自家製スイートチリソースのやさしい味わいに、牛肉や揚げ春巻きの甘辛さが加わってつまみにも最適。野菜もたっぷりのって食べ応え十分だ
『Stand Bo Bun』＠祐天寺
［店名］『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』
［住所］東京都目黒区祐天寺2-3-2
［電話］03-6303-2245
［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）※15時〜17時も営業する日あり
［休日］不定休
［交通］東急東横線祐天寺駅東口から徒歩2分
4．『根津たけもと』丹波黒豆の焼き枝豆880円
香りが強く、水分が抜けすぎずにホクホク。過去イチうまい枝豆だった。
『根津 たけもと』丹波黒豆の焼き枝豆 880円 丹波の黒豆を蒸し焼きに。水分が抜けず香りも強くてホクホク！
『根津たけもと』＠根津
［店名］『根津たけもと』
［住所］東京都文京区根津2-14-10地下1階
［電話］03-6753-1943
［営業時間］17時〜22時半（22時LO）、土：16時〜22時半（22時LO）
［休日］日・月
［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩3分
3．『Stand Bo Bun』もっちり蒸し春巻・挽肉の旨味770円
国産米粉使用の手作り生地がもっちりとしてぷるぷる！口中でとろける。
『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』（左）とろ茄子グリルの葱油かけ 1210円 （右）もっちり蒸し春巻 挽肉の旨味 770円 （ドリンク）グラスワイン 880円〜 蒸し春巻は口の中でとろける軽やかさも秀逸。なすは皮を焦がせてむくことで香ばしく中はとろとろに
『Stand Bo Bun』＠祐天寺
［店名］『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』
［住所］東京都目黒区祐天寺2-3-2
［電話］03-6303-2245
［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）※15時〜17時も営業する日あり
［休日］不定休
［交通］東急東横線祐天寺駅東口から徒歩2分
2．『BIERRISE‘98』アサヒ樽生マルエフ（435ml）770円
ビール注ぎの名手な店主のビールは甘い。砂糖じゃなく旨みのある甘さ。
『BIERRISE（ビアライゼ）’98』（手前）ブラウンソースのメンチカツ 1080円 （奥）アサヒ樽生マルエフ 435ml 770円 名物のメンチカツはカリッと揚がった衣も美味。肉の旨みとソースの甘みでビールを後押し
『BIERRISE‘98』＠新橋
［店名］『BIERRISE（ビアライゼ）’98』
［住所］東京都港区新橋2-3-4新橋パークビル1階
［電話］03-5512-5858
［営業時間］16時〜22時半（22時LO）、第1・3・5土は〜21時（20時半LO）※水〜金は11時半〜14時（13時半LO）も営業
［休日］第2・4土、日・祝
［交通］JR山手線ほか新橋駅日比谷口から徒歩3分
1．『pasele』チュロス・コン・チョコラテ1310円
カリカリ＆もっちりの生地が激旨なチュロス。ホットチョコに浸すと感激。
『pasele（パセレ）』チュロス・コン・チョコラテ1310円 噛むほどに甘みが滲み出る（手前）プレーン（奥）ホットチョコレート（ブレンド）900円
『pasele』＠谷中
［店名］『pasele（パセレ）』
［住所］東京都台東区谷中2-15-5
［電話］非公開
［営業時間］10〜18時、土・日・祝9〜19時
［休日］月・火（祝の場合は営業）
［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩4分
歴代ベスト10初！お酒単体がランクイン
井「どうでしょう、私のベスト10」
飯「ド直球でアルコールが入っていて笑った！」
武「2026年1月号『2025年のザ・ベストグルメ』特集で初登場の井島さんは、見かけによらず呑兵衛キャラです。以後、お見知りおきを〜」
井「どんな紹介!?まあ間違ってはいないか。ビール特集では注ぎ手の技に感動。『BIERRISE‘98』の生ビールの甘さが忘れられません」
飯「確か、焼酎もかなりイケる口じゃ？」
井「はい。今回『濱田酒造』の焼酎を挙げているけど、取材店ではなく焼酎カタログ企画で飲んだ1本。自宅で晩酌するうちにハマって。個性的だけど強すぎず、毎日飲めるのがいい」
武「毎日飲む前提は菜々山＆肥田木タイプだな」
井「じゃあ軌道修正して（笑）、喫茶店『あんぐいゆ』のお酒入りコーヒーも推します！人生に、生活に、いろいろ疲れたときに飲みたくなる」
飯「えっと、なにかありました――？」
武「相談に乗りますよお」
井「遠慮しておきます」
武「ザンネン。では、お酒以外のおすすめをば」
井「『根津たけもと』の丹波黒豆の焼き枝豆は、過去イチおいしい枝豆だった。家でもできるよと作り方を教えてもらったけど、何かが違う」
飯「ここにきて枝豆は、さすが飲み助だな」
井「でも聞いて、甘党でもあるの。『pasele』の手作りチュロスや『高松屋』の豆大福にも癒されている。あ、やっぱりワタシ癒しを求めている？」
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。