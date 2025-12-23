NTT東日本は、最大25Gbpsの高速通信に対応した光回線サービス「フレッツ 光25G」を2026年3月31日から提供開始する。月額利用料は2万7500円。申し込み受付も同日より開始する。

「フレッツ 光25G」は、従来の「フレッツ 光クロス（最大10Gbps）」を上回る、国内最速の通信速度を持つFTTHアクセスサービス。

4K・8K映像コンテンツの視聴や、オンラインゲーム、クラウドサービスの普及に伴う高速・大容量通信へのニーズに応えるものとなる。同社によると、商用提供されているFTTHアクセスサービスとして25Gbpsは国内初となる。

提供エリアは東京都中央区の一部。提供エリア内であっても、建物設備の状況によっては利用できない場合がある。

インターネット接続方式はIPoE方式に対応し、PPPoE方式については2027年10月に提供を予定している。対応するルーターはユーザー自身で用意する必要があり、インターネット利用には別途プロバイダーとの契約が必要となる。

月々の利用料は2万7500円。初期費用として、契約料が880円、工事費が2万2000円かかる。工事費は工事内容によって異なる場合があり、分割払いと一括払いが選択できる。サービスの最低利用期間は設定されていない。