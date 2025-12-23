花角知事が赤澤経済産業大臣と面会し、柏崎刈羽原発6・7号機の再稼働に同意すると伝えました。



23日午後、赤澤経済産業大臣と面会した花角知事。県議会は22日に柏崎刈羽原発の再稼働に関連する補正予算案などを可決し、これにより花角知事が示した再稼働容認の判断を県として認めることになりました。



花角知事は、原発の安全対策など7項目について改めて対応を求め赤澤大臣がその場で回答、また進捗状況を年1回以上 定期的に県と共有するとしました。



■赤澤亮正経産大臣

「再稼働については安全の確保が大前提であり、いかなるご懸念も何かしら知事や新潟県の皆様から要請があった場合は、私共は最優先で状況の説明等させていただくことは同然のこととして、この場で申し上げときたい。」



■花角英世知事

「国がしっかり対応していただけると確認がとれたので、昨年3月にいただいた理解要請に対して了承するということと致したいと思います。」



柏崎刈羽原発6号機について、早ければ2026年1月20日にも原子炉を再稼働させる日程で調整しています。