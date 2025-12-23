イタリアで開催されたジェラートの腕を競う世界大会で、三条市のジェラート店を経営する男性が優勝しました。



三条市の直売所内でジェラート店「Gelateria COCO」を経営する佐久間康之さんは、12月3日 イタリアでもっとも権威のあるジェラートの世界大会「Coppa d'Oro2025」で優勝しました。佐久間さんが作った『マンゴーフロマージュブラン』は、マンゴーの果汁や果肉を主原料としたジェラートで香りや味わい・なめらかさなどが審査員に高く評価されました。



■Gelateria COCO 佐久間康之さん

「これまで培ってきた努力が実ったという最高の気持ち。」



この大会で、日本人が優勝したのは初めてです。