「やっぱ顔長くね？」元ばんばんざい・るな、夫とのプリクラに反響「はんくんどうした？w」「面白すぎ」
ばんばんざいの元メンバーでYouTuberの流那さんは12月22日、自身のInstagramを更新。夫とのプリクラショットを公開しました。
【写真＆動画】“顔加工はずれて”顔が長い？ はんくん
「仲良しでいい夫婦」流那さんは「どうぞ #最後の動画はんくん顔加工はずれてて。。汗 #それとどんな顔？w」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。夫でYouTuberグループ「エスポワール・トライブ」から卒業したはんくんとのプリクラショットです。1枚目でははんくんが流那さんの首に腕を回し、2枚目では2人でおちゃめなポーズを取っています。動画でははんくんが口の中で舌を動かして頬を膨らませていますが、顔がかなり長く見えます。
コメントでは「はんくん最後 やっぱ顔長くね？」「かわいいしおもしろいしほんと素敵な夫婦だね」「この夫婦おもろいなあなんかw」「最後の動画はんくんどうした？ww」「はんくんおもしろすぎWWWWWW」「仲良しでいい夫婦」「最高の夫婦 可愛すぎ 最後の動画は面白すぎ」「お似合い夫婦ですね！お幸せに！！」と、絶賛の声が寄せられました。
「初めて家族で記念にプリクラ撮った」10月20日には「この間、初めて家族で記念にプリクラ撮ったけど顔変わりすぎてたwww記念に載せておきます」とつづり、娘とはんくんと撮影したプリクラショットを公開していた流那さん。ファンからは「流那顔ちっちゃすぎ！！娘ちゃんと同じくらいじゃない！？」「家族プリ可愛すぎる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
