ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「あなたのうれしい」の一環として、人気ゲーム「刀剣乱舞 ONLINE」とコラボレーションした、2026年の恵方巻の予約を12月19日から、全国のファミリーマート約1万6400店およびファミマオンラインで開始した。2026年はゲーム内に登場する刀剣男子「鶴丸国永」をイメージした「白」を基調とした恵方巻に仕上げ、特製デザインボックスに特典グッズ2点（恵方包み、巾着袋）が付いた豪華仕様となっている。あわせて、江戸前寿司の銘店「銀座おのでら」や正統派焼肉の銘店「焼肉トラジ」監修の恵方巻など、2026年の恵方巻全11種類の予約を開始した。



「刀剣乱舞 ONLINE」鶴丸国永の恵方巻

ファミリーマートでは、2025年に続き、2026年も「刀剣乱舞 ONLINE」とのコラボレーション恵方巻を発売する。今回の恵方巻は、ゲーム内に登場する刀剣男士「鶴丸国永」をイメージした「白」を基調とした食材で表現。サラダチキンマヨネーズ和え、新生姜入りポテトサラダ、玉子焼、酢れんこんマヨネーズ和えと、具材に「白」へのこだわりを詰め込んでいる。



「刀剣乱舞 ONLINE」 鶴丸国永の恵方巻 特製デザインボックス（イメージ）

また、予約特典として、コラボレーション限定の恵方包み（小ふろしき）と巾着袋が付いており、刀剣男士「鶴丸国永」が描かれた特別デザインの専用ボックスに入れて恵方巻を届ける。



特典グッズの「恵方包み」

特典グッズの恵方包みは、紋があしらわれたデザインで、日常使いにも最適となっている。巾着袋は、小物をまとめるのにちょうどよいサイズ感で、裏表で楽しめるデザインに仕上げている。



特典グッズの「巾着袋」（左から：表、裏）

この他に、ファミリーマートの2026年の恵方巻では、“銀座から世界へ”をコンセプトに掲げ、初競り一番まぐろの落札でおなじみ「銀座おのでら」による「銀座おのでら監修 特製恵方巻」や、“おいしさは、人生の一部”をコンセプトに掲げる「焼肉トラジ」による「焼肉トラジ監修 牛焼肉恵方巻」など、スイーツを含めて全11種類の商品をラインアップしている。





「銀座おのでら監修 特製恵方巻」は、「銀座おのでら」の寿司の特徴でもある赤酢を使った赤シャリの旨味が特徴の恵方巻。甘じょっぱいたれで和えた穴子や海老、玉子焼などの具材を中心にそれぞれの素材の旨味が調和した上品な味わいに仕立てた。巻の半分に「甘酢生姜の胡麻和え」を食感と風味のアクセントとして散りばめる職人技がポイントとのこと。





「焼肉トラジ監修 牛焼肉恵方巻」は、「焼肉トラジ」のたれの味を再現した肉の旨味を存分に味わえる恵方巻。アンガス牛のカルビを使用し、バラ肉特有の旨味が際立つ2種の部位を香ばしく焼き、トラジ監修の特製だれで絡めた。キムチは隠し味に魚介や昆布だしを加えたコク深い味わい。肉とキムチのジューシーで食べ応えがある逸品となっている。





「海鮮恵方巻」は、漬けサーモンや本まぐろ入りまぐろたたき身、海老など人気の海鮮具材が詰まった恵方巻。今回から手巻海苔へ変更し、パリパリとした食感を楽しむことができる。





「恵方巻」は、縁起が良いといわれる7種の具材を使用した定番の恵方巻。こだわりの具材で仕立てた。





「サラダ恵方巻」は、ツナマヨネーズ和え、海老マヨネーズ和え、カニカマなどで仕立てた恵方巻。前年よりも海老マヨネーズ和えを増量し、食べ応えをアップしている。





「2種の恵方巻（恵方巻・海鮮恵方巻）」は、人気の恵方巻と海鮮巻の2種類が楽しめるおトクなセット商品となっている。





「節分 チョコバナナクレープ」は、チョコホイップとホイップクリームの2つのクリームとバナナを包んだクレープ。クレープの内側にコーティングチョコをかけ、鬼のパンツを表現した。





「節分 塩豆大福（2個入）」は、大福生地に程よく塩味のきいた赤えんどうかのこ豆を混ぜ込み、北海道産小豆を使用した粒あんを包んだ。





「節分 フルーツロール」は、5種類のフルーツ（イチゴ、パイナップル、黄桃、キウイ、りんご）を使用した見た目も鮮やかなロールケーキに仕上げている。





「節分 ロールケーキ（いちご＆ミルク）2本入」は、いちごジャムが入ったいちご味のロールケーキと、練乳ソースが入ったミルクロールケーキの2本入り商品となっている。





なお、ファミリーマートでは、食品ロス削減に向け、消費者のニーズに合わせながら、季節商品（うなぎ、クリスマスケーキ、おせち、恵方巻など）の予約販売を推奨している。恵方巻においては、消費者がよりおトクに予約できるよう、昨年よりも特典を拡充し予約販売を推奨している。早期予約期間での予約（来年1月14日9時まで）とファミマオンラインで2品予約をすることで、最大300円相当がおトクになるとのこと。

［小売価格］

「刀剣乱舞 ONLINE」鶴丸国永の恵方巻：2000円

銀座おのでら監修 特製恵方巻：1100円

焼肉トラジ監修 牛焼肉恵方巻：1050円

海鮮恵方巻：600円

恵方巻：598円

サラダ恵方巻：498円

2種の恵方巻（恵方巻・海鮮恵方巻）：1050円

節分 チョコバナナクレープ：358円

節分 塩豆大福（2個入）：315円

節分 フルーツロール：360円

（すべて税込）

［予約期間］12月19日（金）〜2026年1月30日（金）9:00

※早期予約期間は2026年1月14日（水）9:00まで

※渡し期間は2026年1月31日（土）〜2月3日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp/

ファミマオンライン＝https://famima-online.family.co.jp/