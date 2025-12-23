小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は、これからの時期に最適な、高い速暖性と省スペースの「Xiaomi 卓上ヒーター」を12月23日に発売する。

「Xiaomi 卓上ヒーター」は、PCTセラミックを採用し、わずか5秒以内で温風が吹き出し、周囲を暖める。また、スマートフォンに比べて少し高いだけのコンパクトボディなので、設置場所を選ばず、また1kg足らずの軽量のため、寒い時期の脱衣所やトイレなど、どこにでも持ち運ぶことが可能とのこと。

45°の首振り機能は、広角に心地よい温風を届ける。また、ピンポイント送風では濡れた衣類も素早く乾燥させることが可能だという（同製品の推奨使用距離は、約30〜60cm）。

同製品には、内部温度が安全な限度を超えると自動的に加熱を停止する過熱防止機能と、過度な温度上昇などが発生した場合、自動的に電源を遮断する回路遮断機能を具備している。また、耐火性に強いV−0規格の難燃性シェルの採用や、転倒時自動オフ機能にも対応しているため、安心して使える。

人間工学に基づき握りやすさを追求したボディと、7工程を経て丁寧に仕上げたU字型グリルが、モダンでスタイリッシュ、かつミニマルな印象を演出する。

［小売価格］3980円（税込）

［発売日］12月23日（火）

Xiaomi＝https://www.mi.com/global