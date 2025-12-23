サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、手回し・USB・ソーラーに対応した3WAY充電と4000mAh大容量バッテリー、情報確保・灯り・緊急警報を備えた停電時に頼れる多機能防災ラジオ「800−LED100」を発売した。

同製品は、災害時に求められる「明かり」「情報」「電源」を1台に集約した多機能防災ラジオ。停電が長引く場面でも、LEDライトで周囲を照らし、AM／FM・ワイドFM対応ラジオで最新情報を確保できる。さらにスマホへの充電ができるため、連絡手段を失わずに済む。

USB充電に加え、手回し発電とソーラー充電に対応しているため、電池が入手できない状況でも使用できる。軽い力で回せる手回しハンドルは、停電時でも素早く電力を確保可能。屋外では太陽光に当てて充電でき、アウトドアでも活躍する。普段から充電しておけば防災バッグに入れておくだけで“いつでも使える”状態を確保できる。

明るさ70ルーメンのLEDライトは、省エネ性能に優れ、最大15時間の連続点灯が可能。突然の停電、夜間の避難、車中泊などのシーンで心強い存在になる。昼光色のクリアな光は視認性が高く、安心して周囲を確認できるため、防災用品としてだけでなく日常のライトとしても活用できる。

4000mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、スマートフォンの充電が可能。災害時にはスマホが情報収集・連絡手段の生命線となるため、この機能は大きな安心材料になる。USB-A出力（5V／1A）に対応し、iPhone・Androidどちらも充電可能。日常の予備電源としても活躍する。

シンプルなボタン配置で、直感的に操作できる構造を採用している。防災グッズは“誰でも使える”ことが重要なため、高齢者や機器に不慣れな人でも安心だとか。また、重さ約290g、手のひらサイズのコンパクト設計で、非常用持ち出し袋にもすっきり収納できる。アウトドアや車中泊の持ち運びにも最適だという。

［小売価格］4073円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp