JA共済連（全国共済農業協同組合連合会）は、農業体験がもたらす教育効果に着目し、α世代（2010年以降に生まれた15歳以下の子ども）の子どもを持つ親とα世代の子ども本人を対象とした、農業体験への意向や期待される効果、身についたこと等を調べる「α世代の農業体験と教育効果に関する調査」（10月31日〜11月7日）を実施した（調査方法：インターネット調査、調査対象：調査（1）4歳〜15歳のα世代の子どもを持つ30代〜50代の親1万人（男性5035人、女性4965人）、調査（2）調査（1）のうち「子どもに農業体験をさせたい」と回答した、4歳〜15歳のα世代の子どもを持つ30代〜50代の親2350人（各都道府県50人ずつ）と小学5年生〜中学3年生のα世代の子どもn＝936（男子496人、女子440人）。

α世代は、幼少期からデジタルデバイスが身近にある世代で、デジタル分野の教育体験が注目されがちだが、調査の結果、直近1年以内の農業体験の経験率は56.2％で、2人に1人は農業体験があることが分かった。また、α世代の子どもを持つ親の75.7％が「農業体験をさせたい」と回答しており、子育てにおける農業への期待がうかがえた（調査（1））。









実際に農業体験をしたα世代の農業へのイメージは、「社会の役に立つ」（91.3％）が最も高く、「面白そう」（68.3％）、「楽しそう」（61.1％）、「やってみたい」（55.6％）など、ポジティブな意見が多数だった。農業体験をした子どもの親も、「体験させて良かった」（92.1％）、「子どもの成長を実感」（83.5％）、「子どもに達成感を経験させられた」（82.2％）などと回答しており、農業体験の効果を実感していた（調査（2））。





一方で、77.7％の親が「子どもができる農業体験の機会が少ない」と感じており、75.7％が「体験の機会がもっと欲しい」と望んでいる（調査（1））。将来の仕事として農業を考える子どもも増えており、農業体験をしたα世代の38.6％が「将来、農業をしてみたい」と回答。親も83.4％がそれを「応援したい」と答えており、子どもの選択を尊重する姿勢と、農業を社会に必要な産業と捉える意識が見て取れた（調査（2））。



