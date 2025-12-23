お笑いコンビ「たくろう」が優勝した今年の漫才師日本一決定戦「M―1グランプリ」の結果を、ベテラン芸人がズバリ的中させていたことが話題となっている。

赤木裕ときむらバンドは最終決戦で9票中8票を獲得する圧勝で史上最多1万1521組の頂点に。M―1は昨年まで9回挑戦し、2018年の準決勝が最高成績。初の決勝進出の勢いそのままにスタジオに笑いを巻き起こし、優勝をさらった。

この2人の優勝を2日前に予想していたのが65歳のお笑い芸人のちゃらんぽらん冨好。レギュラー出演する19日放送のbay fm「シン・ラジオ-ヒューマニスタは、かく語りき」（月〜金曜後4・00）でパーソナリティーの友近に優勝予想を聞かれると「関西勢にチャンスありということでね、たくろう」と即答した。

「ネタもオモロイねんけど、たくろうのきむらバンドくんとボートレース場の余興で一緒になって、その時にM―1の話になるやんか。今年どうやねん？って聞いたら、物凄い謙虚なきむらバンドが“今回物凄い自信があります”って言うのよ。“準々決勝もよう受けてました、準決勝も物凄い出来が良くて優勝候補の芸人にも劣ってない”と言うから、これはもう行くんちゃうかと思って」と理由を説明。「優勝はたくろうで準優勝が豪快キャプテン。関西勢のワン・ツー」と“予言”した。

たくろうの優勝は「準々決勝始まるぐらいの時」から予想していたという。「頑張ってほしいな、たくろう。今まで泥水すすってんねん、彼らずっと」と思い入れたっぷりに話していた。

21日夜にたくろうが見事優勝を果たすと、X（旧ツイッター）では冨好の眼力に感心する声が続々。「優勝は冨好さん言った通りじゃん！」「冨好さん予想大当たりしてるww」「冨好さん凄すぎる！そしてたくろう面白かった！」「やっぱり冨好さんの観察力凄いわ」などのコメントが見られた。