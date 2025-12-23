ÃæÆü¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤âÃ²¤¤¤¿·´»ÊÍµÌé¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÎ®½Ð¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡Ä¡×
¡¡ÃæÆü¤ÎÅÁÀâÅª¥¹¥«¥¦¥È¡¦Ë¡¸µ±ÑÌÀ»á¡Ê90¡Ë¤¬¡¢¸µÃæÆü¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤ÎÃæÅÄ½¡ÃË»á¡Ê68¡Ë¤È¡¢YouTube¡Ö¿·¾®¾¾Ã¤Íº¤Î¹äÂ®µå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃæÆü¤¬¼êÊü¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤Ø¤Î¡È¸å²ù¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·´»Ê¤Ï2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÃæÆüÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤ï¤º¤«73»î¹ç¡¢ËÜÎÝÂÇ0¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈËÜÍè¤ÎÂÇ·âÎÏ¤¬³Ð¤»¤¤¡£Êá¼ê°Ê³°¤Ë¤â»°ÎÝ¡¢°ìÎÝ¡¢³°Ìî¤ÈÊ£¿ô¼éÈ÷¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é2Ç¯Ï¢Â³Æó·åËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢4ÈÖ¤òÃ´¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄ»á¤Ï¡ÖÈà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÈÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡É¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬¡¢ÂÇ¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¡Ä¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡£ÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ³Í¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥«¥¦¥È¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤È¸½¾ì¤È¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤È¤ÎÏ¢·¸¤âÉ¬Í×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ë¡¸µ»á¤â¡ÖÀË¤·¤¤¤È»×¤¦¡£Èà¡Ê·´»Ê¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤é¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡ÈÎ®½Ð¡É¤òÃ²¤¤¤¿¡£