¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ª¤Ë¥¿¥×¥¿¥×¤Î¤ª¸ý¡£°¦¸¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡ª¡¿º£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ
¡¡°¦¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌþ¤·¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ç¿Í¤Ë²û¤¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÆÃÄ§¤Î¸¤¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡£°¦¸¤²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥´¥ë¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Øº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¤½¤ó¤Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÌ¥ÎÏ¤ò°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤Û¤É¤Î´Ñ»¡´ã¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡õ¥¤¥é¥¹¥È½¸¡Øº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡Ù¡£
¡¡¡Ö¸¤¹¥¤¡¢¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¶¦´¶É¬»ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎËÜºî¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡ª¥´¥ë¥Þ¥Ë¥¢¤Îºî¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¹ÔÆ°¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Øº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤Á¡Ê8kanchi8¡Ë/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Øº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¤½¤ó¤Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÌ¥ÎÏ¤ò°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤Û¤É¤Î´Ñ»¡´ã¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡õ¥¤¥é¥¹¥È½¸¡Øº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡Ù¡£
¡¡¡Ö¸¤¹¥¤¡¢¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¶¦´¶É¬»ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎËÜºî¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡ª¥´¥ë¥Þ¥Ë¥¢¤Îºî¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¹ÔÆ°¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Øº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤Á¡Ê8kanchi8¡Ë/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿