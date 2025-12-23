『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』

2026年1月3日(土)より全国28局にて順次放送開始されるTVアニメ『 勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』。

第2弾となる今回は、褒められることが好きな自尊心の高い性格と、《女神》としての慈しみを併せ持つテオリッタを演じる飯塚麻結が登場。

無邪気さと使命感が交錯するキャラクターに、どう命を吹き込んだのか──ザイロとの関係性の変化、演技に込めた繊細な感情表現、そして収録現場での温かな交流まで、"癒し"と"信念"を宿すテオリッタの魅力について、飯塚自身の言葉で紐解いてもらった。

――テオリッタは褒められるのが好きな⾃尊⼼の⾼い性格でありながら、《⼥神》としての優しさも持っている特徴的なキャラクターです。最初に彼⼥のキャラクターを知った時、どんな印象を受けましたか？

「コロコロ変わる表情や褒められようとしている姿を⾒て、まず素直に可愛らしいなと思いました！《⼥神》なので⼈とは違うのですが、⼦どもらしく拗ねたりするシーンは愛らしいです。その中に⾒え隠れする《⼥神》としての信念にも惹かれました。凛々しく、逞しくて、共に戦う覚悟などは⾒ていて格好良いなと思います。ギャップ、良いですよね‥！⼈々を助けたいという思いから⽣まれる衝動をすぐ⾔葉にする、⾏動を起こすところも⾒ていて飽きないです」

――テオリッタはザイロと戦いを共にすることになりますが、この2⼈の関係はどのように感じていますか？また、演技の中で意識していることはありますか？

「アニメでは2⼈の関係性が深まるまで、たっぷり時間をかけて描いています。原作ともコミカライズとも意図的に変えたと聞いています。なので私個⼈としては、序盤のザイロの態度に悲しみを覚えてしまったのですが...テオリッタとしては決してへこたれることなく、真っ直ぐに向き合いました！ですがそんなテオリッタでも不安になったり疑問に思うことはあるはず。強く真っ直ぐな彼⼥の中のゆらぎをどこまで声として表に出すのか、出てしまうものなのか、という部分は常に繊細に考えています。

あとはとにかく、唯⼀と⾔っていいほどの可愛い癒し担当だと思っているので‥！可愛いところはひたすらに可愛らしく。そして《⼥神》として戦うときにはガラッと変えて凛々しく。その両⽅の魅⼒を感じてもらえるように頑張っています」

『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』テオリッタ(CV：飯塚麻結)

――演じていて印象的なシーンやセリフはありましたか？

「最初に全体のシナリオを読んだ時から、6話の収録のことを考えるとずっと緊張していました！オーディションの時に読んだ印象的なセリフもその話に含まれていたので、やはり重要なシーンなのだと...。また少し、勇者と《⼥神》としての関係性に変化があるシーンだと思います。放送されるのを楽しみにしていてほしいです。

他にはキヴィアのギャップが垣間⾒えるシーンがお気に⼊りです！4話でザイロ、テオリッタと街を歩くシーンがあるのですが、そこでのキヴィアの語り、その後の表情、全てのバランスが最⾼にたまらないです」

――他のキャストとの共演について、楽しいエピソードや印象的な瞬間はありましたか？

「私はほとんどのキャストの皆さんと初めましてなのですが、皆さん本当に普段から優しくてほっとしました！5 ⼈で⽣放送をしたとき、楽屋に2つテーブルがあるのに全員で1つのテーブルを囲んでお弁当を⾷べて、その間ずっとお喋りをしていて、皆さん本当に仲も良いんだなぁと感じました！作品に、ご⾃⾝の役に対して真っ直ぐに向き合う背中も凄く格好良くて、尊敬しています。

あと、⼤⻄沙織さんが、アフレコの休憩時間にガチャガチャで被ったうさぎのキーホルダーのお話をされていて、近くに座っていたら『あげる〜』って⾔って、私にくれました。お揃いです。すぐバッグに付けちゃいました(笑)」

――放送を楽しみにしているファンの⽅々へ、⾒どころやメッセージをお願いいたします

「読めば読むほど世界感に引き込まれていくこの作品が、拘って作り込んだ映像で1 ⽉から放送されます。制作チームの熱が⼊り過ぎなくらい⼊っています！原作の魅⼒、キャラクターたちの動き、繊細な表情、敵とのアクション、背景の奥深さ、それに合わさる⾳楽、全員主役かのような個性の強いキャラクターたちの活躍を、是⾮観てください！」

『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』

放送情報

TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』

2026年1月3日(土)より全国28局にて順次放送開始

※第1話は60分拡大スペシャル

※第2話は1月15日より毎週木曜放送

出演：阿座上洋平、飯塚麻結、石上静香、堀江 瞬、土岐隼一、上田燿司、松岡禎丞、福島潤、千葉翔也、日笠陽子、中村悠一、大西沙織

