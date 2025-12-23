¡Ö¤¹¤´¤¤Ä©È¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¼ÔÅÜ¤ê¡ÄºØÆ£ÃÎ»ö¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤âÈãÈ½Ê®½Ð¡¢¡ÈÆ¨¤²²óÅú¡É·«¤êÊÖ¤·¾ìÆâ¤Ç¤ÏÅÜ¹æ¤â
12·î23Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê48¡Ë¤¬ÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢17Æü¤Ë¸©¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÇÅËáÆç¤Î²´éÚ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ÇÁ´¹ñ4°Ì¤ò¸Ø¤ëÊ¼¸Ë¸©¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÅËáÆç¤Î¥«¥¤Î8³ä¤¬¡È¤Ø¤¤»à¡É¤¹¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉÔµù¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©µÄ²ñ¤Ç¤Ï12Æü¡¢¥«¥ÍÜ¿£»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ò´Þ¤àÊäÀµÍ½»»¤¬À®Î©¡£ÊÌÅÓ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷»Üºö¤Ç¡¢¥«¥»ºÃÏ¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´óÉÕ¶â¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ»ö¤Ï17Æü¤ÎÄêÎã¤Ç¡ØÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡ØÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ê¤É¤È´óÉÕ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êºßºåµ¼Ô¡Ë
23Æü¤ÎÄêÎã¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢µ¼Ô¤«¤é¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¤¹¤ëÀìÌç²È¤Î¥®¥ã¥é¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î³«ºÅ¡£Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÊç¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤³¤ì¤ÎÎ¹Èñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¿§¡¹ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¡¢²¿¤«¤òÇã¤¦¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¶â¤¬Íî¤Á¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ËÍî¤Á¤ë¤ª¶â¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¡£²´éÚ¤Î¶È¼Ô¤Î¿Í¤É¤³¤í¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤¹¤é¤ª¶â¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÍî¤Á¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ºØÆ£»á¤Ï¡Öµ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤·¤Æ¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÀ¾ÇÅËá¤Î´Ñ¸÷¤ò¤·¤Ã¤«¤êËá¤¾å¤²¤ÆÍ¶µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê»ØÅ¦¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤·¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¾ÇÅËáÃÏ¶è¤Ïº£²ó¤ÎÉÔµù¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ¸÷ÌÌ¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢µ¼Ô¤Ï¡Öµ¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â¼ºÎé¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ØÅ¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤·¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¼Ô¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤È¤«¡¢Àè¤Û¤É¤ªÅú¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤È¤«¡¢º£Ç¯¤Î8·î¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤Î²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¼ºÎé¤ÊÅú¤¨¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤²ñ¸«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡È¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÎáÏÂ8Ç¯¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀµÌÌ¤«¤éÅú¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÁÌä¤ò½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºØÆ£»á¤ÏÌÜ¤ò¥«¥Ã¤È³«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤äÁá¸ý¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤·¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡È±þÀï¡É¡£¤³¤ì¤Ë¤Ïµ¼Ô¤â¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä©È¯¤¬¡×¤ÈÊò¤ì¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Îµ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö´´»ö¼Ò¤µ¤ó¡¢º£¤Î¤ÏÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó´°Á´¤Ë¸ÀÏÀÃÆ°µ¤ä¤ó¤±¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡ª¡×¡Ö´´»ö¼Ò¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅÜ¹æ¤¬È¯À¸¡£´´»ö¼Ò¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃÎ»ö¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÁÌä¤Î¼ñ»Ý¤òÂª¤¨¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈ¯¸À¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔµ¬Â§¤ÊÈ¯¸À¤Î¼«À©¤âÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºØÆ£»á¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¡¢1Ç¯¤¬·Ð²á¡£¤³¤Î´Ö¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿µ¼Ô¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤¬ÉÑÈË¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºØÆ£»á¤Î¡ÈÅú¤¨¤Ê¤¤¡É»ÑÀª¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£Ç¯11·î¡¢¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºØÆ£¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÆóÇÏÎÏÁªµó¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤¿NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç´´»ö¼Ò¤«¤éÎ¨Ä¾¤ËÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢12·î3Æü¤ÎÄêÎã¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅú¤¨¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤òµ¼Ô¤«¤éÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÇÅÜ¹æ¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢ºØÆ£»á¤¬È¾¤Ð¶¯À©Åª¤Ë²ñ¸«¤ò½ªÎ»¤·¡¢Âà½Ð¤¹¤ëÁûÆ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßºåµ¼Ô¡Ë
º£²ó¤Î²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤¬µá¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡È¿¿Ùõ¤ËÅú¤¨¤ë¡ÉºØÆ£»á¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£