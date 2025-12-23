「七日市」はなんて読む？「七日」は「なのか」ではないので注意！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「七日市」はなんて読む？
「七日市」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、京都府の地名です。
いったい、「七日市」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「なぬかいち」でした！
七日市は、京都府舞鶴市にある地名。
舞鶴市にある「舞鶴赤れんがパーク」とは、明治〜大正期に建てられた旧海軍の倉庫群が並ぶ歴史あるエリアのこと。
ノスタルジックな雰囲気が魅力で、港の景色と赤レンガのコントラストは写真映えも抜群なんだとか。
ちなみに、現在は倉庫を改装して、博物館・ショップ・カフェなど観光施設として公開されているそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『Another KYOTO』
ライター Ray WEB編集部