¡Ô10Âå¾¯½÷¤¬ÀÅª¿Í¿È¼è°ú¤ÎÈï³²¤Ë¡Õ¥¨¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹õÅÉ¤ê¡È¤Î¤êÊÛÊ¸½ñ¡É¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ä¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤é¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¡©±¢ËÅÏÀ¤¬¹¤¬¤ëÇØ·Ê
¡¡12·î19Æü¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿È¼è°ú¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë»àË´¤·¤¿ÂçÉÙ¹ë¤Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Á´ÌÌ¸ø³«¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏËÄÂç¤Ê¤¿¤áÀººº¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Þ¤À°ìÉô¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë100¥Ú¡¼¥¸°Ê¾å¤¬¹õÅÉ¤ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢×ó°ÕÅª¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Îµ¿Ç°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î×¾²¿´Íý»Î¤Î²¬Â¼ÈþÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î¹õÅÉ¤êÊ¸½ñ¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤È±¢ËÅÏÀ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÅÉ¤ê¤À¤é¤±¡Ö¤Î¤êÊÛÊ¸½ñ¡×¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤È½÷À¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Ë¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¥¨¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î»Ñ¤Ê¤É¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¹õÅÉ¤ê¤À¤é¤±¤Î¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×Ê¸½ñ¤¬ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±£¤»¤Ð±£¤¹¤Û¤É²¿¤é¤«¤ÎÀªÎÏ¤Î´ØÍ¿¤È¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢10Âå¾¯½÷¤é¤Ø¤ÎÀÅª¿Í¿È¼è°ú¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¹´Î±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤ä²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸µ±Ñ²¦»Ò¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥¶¡¼»á¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¡£¸µ²¦»Ò¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¸ø¼ß¤Î¾Î¹æ¤òÊÖ¾å¤·¡¢¡Ö²¦»Ò¡×¤Î¾Î¹æ¤â¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤À¤±¤Ë¡¢¸µÈï¹ð¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤äÀøºßÅª¤ÊÈï³²¼Ô¾ðÊó¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¸ø³«¤¬¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÊÆµÄ²ñ¤Ç¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ²¼±¡´Æ»ë¡¦À¯ÉÜ²þ³×°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷ÃÄ¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î°ä»º´ÉÍýÃÄÂÎ¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·»Ï¤á¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Èà¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼óÀÊÀïÎ¬´±¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥Î¥ó»á¡¢²Î¼ê¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼»á¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó»á¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤Ë¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç²ñÄ¹¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»á¡¢À¤³¦Åª¸À¸ì³Ø¼Ô¤ÇÀ¯¼£³èÆ°²È¤Î¥Î¡¼¥à¡¦¥Á¥ç¥à¥¹¥¡¼MIT¶µ¼ø¤Ê¤ÉÉÙÍµÁØ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤äÃøÌ¾¿Í¤é¤¬±Ç¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¾¤í¤¾¤í¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆÍµ¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¹õ¤¤¼êÂÞ¤äBDSM´ØÏ¢¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊªÉÊ¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²±Â¬¤¬²±Â¬¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¿ÏÇ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤Ë¤ÏÉ¬¤º¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö°Õ¿ÞÀ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ê¤é¡¢¤Î¤êÊÛÊ¸½ñ¤ä¤½¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¸«¤ë¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤ò¤·¤Æ±£¤µ¤ì¤¿°Õ¿Þ¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï»£±Æ»þ´ü¤ä¾ì½ê¡¢Ê¸Ì®¤ò¼¨¤¹¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ÏÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤³¤ËÉÙÍµÁØ¤ä¸¢ÎÏ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë±£¤Ú¤¤¤È¤¤¤¦±¢ËÅ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤äÊÆÂçÅýÎÎÁª¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ê°Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¡Ë¤È¤¤¤¦±£¤ì¤¿À¯ÉÜ¤ÎÂ¸ºß¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë±¢ËÅÏÀ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±¢ËÅÏÀ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Áªµó¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤µ¤¨µ¯¤¤¿¡£±¢ËÅÏÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ïº£¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¾å¤Ê¤É¤Ç¤ÏÊ¹¤¤Ê¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¢ËÅÏÀ¤È¤Ï¤¢¤ëÄêµÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶¯Âç¤Ç°°Õ¤¢¤ë½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ëÈëÌ©¤Î±¢ËÅ¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çÎ®¤È¤ÏÊÌ¤ÎÀâÌÀ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶öÁ³¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤«¤±ÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤â²¿¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£±¢ËÅÏÀ¤ÎÂ¸ºß¤ò¶«¤Ö¿Í¡¹¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤Î¾Úµò¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¾Úµò¤Î±£¤Ú¤¤¤Ï±¢ËÅ¤òËÅ¤ë¸¢ÎÏ¤¬¤½¤ì¤À¤±¶¯Âç¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤À¤È¤ß¤ë¡£±¢ËÅ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¾Úµò¤Ïµ¶¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¤¬±£¤µ¤ìÈÝÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð±¢ËÅÏÀ¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¿®¤¹¤ë¡£Â¸ºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬±¢ËÅ¤Î¤¿¤á¡¢¤Î¤êÊÛ»ñÎÁ¤Î¤è¤¦¤Ë±£¤»¤Ð±£¤¹¤Û¤É¡¢¤½¤³¤ËÉ¬¤º±¢ËÅ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¡£
¡¡¤Î¤êÊÛÊ¸½ñ¤Ï¡¢±¢ËÅÏÀ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤âµ¿Ìä¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿´ÍýÅª¥ê¥¢¥¯¥¿¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¹õÅÉ¤ê¤Ç¸«¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤è¤ê¤½¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ì¾Á°¤Î¤¢¤¬¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡ÊÆÉû»ÊË¡Ä¹´±¤Ï¸ø³«¤¬ÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½àÈ÷¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ø³«¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£