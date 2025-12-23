Êä½¤¹©»ö¤Î²¬»³¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ó¡ÖÊÒ¾åÂç¶¶¡×¡¡ÊÒÂ¦ÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤äÂç·¿¼Ö¤¦²ó¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¡¡²ò½ü¤Ø
ÊÒ¾åÂç¶¶¤ÎµµÎö¾õ¶·¡¡²¬»³¸©Äó¶¡¡¡9·î27Æü»£±Æ
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢²¬»³¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ó¤ÎÊÒ¾åÂç¶¶¤ÎÊä½¤¹©»ö¤ËÈ¼¤¦¡¢ÊÒÂ¦ÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤ÈÂç·¿¼Ö¤¦²ó¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤ò¡¢12·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°11»þ¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È÷Á°»ÔÊæÏ²¤ÈÀ¥¸ÍÆâ»ÔÍ¸µ×Ä®ÃîÌÀ¤ò·ë¤ÖÊÒ¾åÂç¶¶¤Ï¡¢¶¶¤²¤¿¤ËµµÎö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á10·î3Æü¤«¤éÊÒÂ¦ÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸©¤Ï¡¢Âç·¿¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹ñÆ»2¹æ¤Ê¤É¤Ø¤¦²ó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êä½¤¹©»ö¤Î¤¦¤Á¸òÄÌµ¬À©²ò½ü¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤¬22Æü¤Ë´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢24Æü¤«¤é²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£