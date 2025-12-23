¡ÖÆü»ºÊ¡²¬ÈÎÇä¡×¸ÜµÒ2Ëü1000¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¡¡°ÑÂ÷Àè¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡¡Ì¾Á°¡¦½»½ê¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤ËÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤ª¤è¤½2Ëü1000¿ÍÊ¬¤Î½»½ê¤ä»áÌ¾¤Ê¤É¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·10·î¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¥Çー¥¿¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¡ÖÆü»ºÊ¡²¬ÈÎÇä¡×¤Ç¼«Æ°¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ä¥µー¥Ó¥¹Æþ¸Ë¤ò¤·¤¿¸ÜµÒ2Ëü1000¿Í¤Û¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î°ìÉô¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸ÜµÒ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÏ¢ÍíºÑ¤ß¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¾ðÊó¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢°ÑÂ÷Àè¤Ø¤Î´Æ»ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÁØ¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£