¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤¬Ã»¤¤¤«¤éÃÔ´Á¤·¤ÆOK¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×¡¡ÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬¡Ö²Ã³²¼Ô¤¬¼é¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÃÔ´Á»ö·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È
¡¡ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡£2020Ç¯¤ÎÆþ¼Ò¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯7·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËµÙ¶È¤òÈ¯É½¡£Âà¼Ò¸å¤Ë¡¢SNS¤ÇPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ìó1Ç¯¤ÎÆ®ÉÂ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ø¤Ò¤¿¤à¤¤Ëºé¤¯¡Ù¤â¹¥É¾¤À¡£¤½¤ó¤ÊÅÏî´¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÃÔ´Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
【写真】普段とは違う表情を見せる渡辺渚さん
¡¡¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢³Ø¹»¤«¤éºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¡¢Åð»£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÊâÆ»¶¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤ò³¬ÃÊ¤Î²¼¤«¤é»£¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤¿¤ÀÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Á¤¬¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢ÃîÂÃ¤¬Áö¤Ã¤¿¡£À¸ÍýÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â·ù°´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»£¤é¤ì¤¿À¸ÅÌ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢À¸ÅÌÆâ¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Åð»£¼Ì¿¿¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤Í¡×¡Ö³¬ÃÊ¤ÎÅÐ¤ê¹ß¤ê¤Î»þ¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤È¤¦¤Í¡×¡Ö¸«¤»¥Ñ¥ó¤ä¹õ¥Ñ¥ó¤òÍú¤³¤¦¡×¤Ê¤ÉÍ§¿Í¤È¸ß¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«±Ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¤Î»þ¤¬²á¤®¡¢2025Ç¯¤Îº£¤Ê¤é¤Ï¤Ã¤¤êÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡£Åð»£¤¹¤ëÂ¦¤¬°¤¤¡£100¡ó¡¢²Ã³²¼Ô¤¬°¤¤¡£
¡¡½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÏÅð»£¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¸«¤»¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤ËÍî¤ÁÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤¤¡£Åð»£¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¶³¦¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÎÑÍý´Ñ¤Î·çÍî¤·¤¿ÏÄ¤ó¤À¿Í´Ö¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÅð»£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á°¤¹¤®¤ë¤·¡¢¥µ¥¤¥È¤Î±¿±ÄÂ¦¤¬¤½¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¿Ó¤Àµ¿Ìä¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤´¶¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÈï³²¼Ô
¡¡ÅÐ¹»Ãæ¤ËËþ°÷ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÃÔ´Á¤äÅð»£¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤â¤¤¤¿¡£»ö¾ðÄ°¼è¤¬Ä¹¤¯¡¢³Ø¹»¤ØÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀµ¸á¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Èï³²¤ËÁø¤¦¤À¤±¤Ç¤â¿É¤¤¤·ÉÔ²÷¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÃÙ¹ï¤·¤Æ¼ø¶È¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Â»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÈï³²¼Ô¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨½Ð¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤È¼«Á³¤È¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æ¡¢²æËý¤Ç»×¹ÍÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡»ä¤âÄÌ³ØÃæ¤ËÃÔ´Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Î¾å¤«¤éç½Éô¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢²¼È¾¿È¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤Ç¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ê¤òÂà¤±¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«³Ø¹»¤ØÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Í§¿Í¤È¤ª¸ß¤¤¤Îº£Ä«¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¹ç¤¦Æü¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤â»³¼êÀþ¤ËÃÔ´ÁÌîÏº¤¬¤¤¤¿¡×¡Ö¤ª¿¬¿¨¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ²ñÏÃ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢ÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤»ÒÃ£¤¬ËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÃÔ´Á¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦¤Î¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÔ´Á¤ËÁø¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤¬Ã»¤¤¤«¤é¤À¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤ËÈï³²¼Ô¤¬°¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¹¥«¡¼¥È¤¬Ã»¤¤¤Ê¤éÃÔ´Á¤·¤ÆOK¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£³Ø¹»¤¬µ¬Äê¤¹¤ëÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÔ´Á¤äÅð»£¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÔ´Á¤äÅð»£¤ÎÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¤ÈÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¡ÖÈï³²ÌÑÁÛ¡×¡ÖÑÍºá¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö²Ã³²¼Ô¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ð¤«¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¸½¼Â
¡¡ÃÔ´Á¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦¤Î¤Ï½÷À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤¬ÃÔ´Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃæÇ¯ÃËÀ¤«¤é²¼È¾¿È¤ò¿¨¤é¤ì¡¢¥º¥Ü¥ó¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤¤Èà¤¬¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áá¤¯ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¤¤Æ¤È´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Äñ¹³¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢½÷¤Î»Ò¤Ã¤ÆËèÆü¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¸«¶þ¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÃËÀ¤Ç¤â¡¢Èï³²¤ËÁø¤¦¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¡¢ÃÔ´Á¤µ¤ì¤Æ¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¾ð¤±¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï½÷À¤Ç¤âÃËÀ¤Ç¤â¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤Ç¤â¼ã¤¯¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÔ´Á¤äÅð»£¡¢ÈÜàÐ¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç"ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä"¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢²Ã³²¼Ô¤òÊÛ¸î¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ð¤«¤ê¤¬¾å°Ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢"Åð»£ºá"¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤é¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Å°Äì²òÀâ¡×¤À¤È¤«¡ÖÅð»£¤Î·º»ö»ö·ï²½¤äÁ°²Ê¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤È¤áµ»ö¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¡¢Èï³²¼Ô¤Î¥±¥¢¤äÊÝ¸î¤¬ºÇ¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨ÍÆ°×¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤â¡¢"ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¡¡Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é"¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡¢»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¡ÖÂáÊá¤â¤µ¤ì¤ºµ¯ÁÊ¤â¤µ¤ì¤ºÃ¯¤Ë¤â¥Ð¥ì¤º¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¹¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¦¤Ã¤«¤êÃÔ´Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯ÀÈÈºá¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¼é¤ë¼Ò²ñ¤Ë¸¸ÌÇ¤¹¤ë¡£
¡¡»ä¤¬¤³¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«°Õ¼±²á¾ê¡×¡Ö¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¡×¤Ê¤ó¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¸½¾õ¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£ÈÈºá¤äÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÃÔ´Á¤äÅð»£¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÔ´Á¤âÅð»£¤âÀÈÈºá¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢ÃÇºá¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÈãÈ½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤³¤è¤¦¤È¤â¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤Â³¤±¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛÅÏî´½í¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Ê¤®¤µ¡Ë¡¿1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¡£2020Ç¯¤Ë·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤â¡¢2023Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ¶È¡£2024Ç¯8·îËö¤ÇÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£1·î29Æü¤Ë½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¤òÈ¯Çä¡£6·î¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤âÈ¯Çä¡£ÅÏî´½í¥¢¥Ê¤ÎÏ¢ºÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤Ëºé¤¯¡×¤Ï¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤è¤ê¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£