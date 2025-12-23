¡Ö²È¤â¤Ê¤¯ÂÔµ¡½ê¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¡×¡Ö¤«¤±»ý¤Á¤ÇÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡Ä¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ë°ä´þ¡¢¡ÈÃÏÍë·Ï¥á¥¤¥¯¤Î¾î¡É¤À¤Ã¤¿¾®¸¶ÎïÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÇ´é
¡ÖÈà½÷¤Ï¤¢¤½¤³¤Ë"½»¤ó¤Ç¤¤¤ë"»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê½Ð²Ô¤®¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥·¥Õ¥È¡£Â¾¤ÎÅ¹¤Ç¤â¤«¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¨¡¨¡¶Ó»åÄ®¤ÎÇÉ¸¯·¿É÷Â¯Å¹¤ÎÂÔµ¡½ê¤«¤é¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ð¥é¥Ð¥é°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£Èïµ¿¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¾®¸¶ÎïÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¡á½»½êÉÔÄê¡á¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò¤ª¤Ã¤È¤êÌþ¤··Ï¡Ó»àÂÎ°ä´þ¡¦Â»²õ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡É¾î¡É¾®¸¶ÎïÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÁü¤Û¤«
¡¡3·î¾å½Ü¤Ë²æ¤¬»Ò¤òÀÚ¤ê¹ï¤ó¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢8¤«·î°Ê¾å¤âÆ±¤¸Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡¡Âç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Î²òÀâ¡£
¡Ö»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¸å¡¢·Ù»¡¤ÏÅ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¤°Õ¤ÇDNA¤È»ØÌæ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬Éô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥êÂÞ¤Î»ØÌæ¤¬°ìÃ×¤·¡¢Æý»ù¤ÎDNA·¿¤«¤é¤â½÷¤È¤Î´ØÏ¢¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Â¾¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢Ã¯¤âÈà½÷¤ÎÇ¥¿±¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ØÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°äÂÎ¤ÎÆ¹ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÉå¤ë¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÔµ¡½ê¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤ÏÆÃÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤ÇÉ¸¯·¿¡£°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂÔµ¡½ê¤Ï24»þ´Ö¸°¤¬³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½÷À¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÂÔµ¡½ê¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿ºÂÀÊ¤¬¡¢ÊÉ±è¤¤¤Ë5¤Ä¤º¤Ä¤¢¤Ã¤Æ³Æ¡¹¤½¤³¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê·ÈÂÓ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢²¾Ì²¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î»Ò¤È¤Ï¤Û¤ÜÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÔµ¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï´Ê°×¤Ê¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤¿¡×
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤½¤Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤Î¶¡½Ò¤É¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤Ï"°äÂÎ¤Î¶á¤¯"¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¡ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤Ï4·î¤´¤í¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É»öÌ³½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬3·î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÍâ·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¡£
¡¡¿²Çñ¤Þ¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢ÂáÊá¸å¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Çí¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÁÜºº¤Î¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏËÜÌ¾¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¸»»áÌ¾¤È¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤ä¤ä¼ã¤¤Ç¯Îð¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ò²ðÍó¤Ë¤Ï¡Ò¤ª¤Ã¤È¤êÌþ¤··Ï¡Ó¤È¤ÎµºÜ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡½÷À¤¬¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤¢¤½¤³¤Ë"½»¤ó¤Ç¤¤¤ë"¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø½Ð²Ô¤®¤Ç²È¤¬¤Ê¤¤»Ò¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥·¥Õ¥È¡£Â¾¤ÎÅ¹¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤«¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë"ÃÏÍë·Ï¥á¥¤¥¯"¤Ç¾¯¤·¤±¤Ð¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤ï¤ê¤ËÃý¤êÊý¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î»Ò¡£¤¢¤Þ¤ê½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°¤¤»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Ã¯¤âÈà½÷¤¬ÈÈ¿Í¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¼Ô¤¬Å¹¤ÎÂÔµ¡½ê¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²Ö¤ä¥ß¥ë¥¯¤¬¶¡¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤Ç8¤«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎË´¤³¼¤ò"¸«¼é¤ê"Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¨¡¨¡¡£
¡ÊÎ»¡Ë
