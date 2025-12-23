33歳大企業勤務のシンママが同期に「お前、意外とちゃんと母ちゃんなんだな」 と言われて思ったこと

「生み育てにくい」日本

子育て中のお母さんは、みな一様に忙しく、疲れているものだろうか。それとも、地域や文化によって、違いがあるのだろうか。

内閣府が調査した「令和2年度少子化社会に関する国際意識調査」の結果、日本は子供を生み育てやすいと思う割合が他国に比べて低いことがわかった。

日本に比べて、圧倒的に「産み育てやすい」と答えたのはスウェーデンで、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」を合わせて、97％を超えた。フランス、ドイツもそれぞれ、82％、77％と過半数を超えている。一方の日本は、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」を合わせても38.8％。「そう思わない」の61.6％を大きく上回っている。

『33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合』（鈴木みろ著／KADOKAWA）を読むと、そうした現実が痛いほどよくわかる。

33歳のシングルマザーゆみは4歳の娘ネネとふたり暮らしで、夫はいない。28歳で思いがけない妊娠をして結婚したが、ネネを出産後、夫は家を出て行った。

いなくなった父親の分まで、完璧なお母さんになって、ネネの笑顔を守り抜こうと必死に立ち居振る舞うが、時に責任の重さと孤独に打ちひしがれることもある。

高校で同級生だった3人の33歳は

本書は、高校の同級生で親友同士だった3人の女性の生き方を綴ったシリーズ『33歳という日々』の第3弾だ。

1冊目は、長年付き合った彼と「一生仲良し夫婦でいられる」と思って結婚、だが3年経っても望んでいた子どもはできず、妊活に対する温度差から夫ともすれ違うようになり、口に出せない苛立ちが募る「子なし夫婦、エリの場合」。

2冊目は、美人で華やかで結婚願望があるのに、恋愛すらままならず、ひとりきりの夜を孤独に過ごす、「独身彼なし、このみの場合」。

そして、シングルマザーとなったゆみを描いたのが、本書である。

記事ではこれまで、離婚した夫の分まで娘のネネの完璧なお母さんになろうと決意する一方で、自分一人の判断がネネの将来を左右することになる責任の重さに戸惑うゆみの苦しい胸のうちを、また、独身時代仕事に邁進してきたゆみだが、シングルマザーとなり、育児をひとりで担う立場になって、同じようには働けない、それゆえの罪悪感や孤独をお伝えしてきた。

「お前はそーいうタイプだと思ってた」

新卒から11年、大手企業に勤務するゆみは、出産以前はいわゆる「シゴデキ」社員だった。だが、シングルマザーとなった今は、ほどほどに働き、周囲にできるだけ迷惑をかけないよう、子育てと両立させている。

そんなゆみに、プロジェクトリーダーの話がきた。部署で唯一の子持ち女性の課長には期待していると声を掛けられ、前向きになりつつあるところに、同期の男性が出張のお土産を持って現れる。

「お前もそろそろガッツリ働きたいんじゃない？」

「お前はてっきりそーいうタイプだと思ってた」

「案外ちゃんと母ちゃんなんだな」

「母ちゃんにしては優秀だな！」

「だけどあんまり頑張りすぎるなよ！」

同期の気安さもあって、腕を組み、自分の言葉にウンウン頷きながら言いたいことを言う彼には、何が見えているのだろう。

子どもを生んだ女性は、誰もが自然に仕事をセーブし、「母親」になるもの、なりたくなるものとでも考えているのだろうか。

同期の仲間を気遣い、適当に「褒めてあげる」自分に満足そうな様子は、単純な思考回路を想像させ、独身時代、自分よりずっと仕事のできたゆみが、出産と育児によって前線を離脱したことに、胸をなでおろしているようにも見える。

産後、苦渋の選択を強いられ、キャリアを諦めてきた女性たちの中には、そうした異性の「優しい言葉」に、言い返せない悔しさや苛立ちを感じてきた人も少なくない。

子育てしづらいと女性の過半数が感じている国で、私たちはなぜ子どもを生み、育てるのか。

ゆみのように「生んでも、生んでいなくても、みんなで一緒に幸せになりたい」と、ただそう願うことは、きれいごとすぎる望みなのだろうか。

