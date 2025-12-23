元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（３８）が２０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「こんこんちゃんねる」に新規動画を投稿。断捨離に励み、１００個捨てるものをなんとか絞り出したことを報告した。

紺野は、２０１７年、日本ハムの杉浦稔大投手（３３）と結婚。長女（８）、長男（６）、次男（４）、次女（１）を授かっている。

ミニマリストに憧れている紺野。「ついに重い腰を上げて大断捨離を決行しました 目標は３日間で１００個の不用品を手放す！」と３日間かけて“捨て活”に励んだことを明かした。

昨年北海道にこだわりまくった豪邸を建設したばかり。その１階で、洋服を広げ、「洗濯」「保留」「着る」を連発しながらも少しずつ「捨てる」服を吟味。おもちゃ類ではトランプなどを、薬類では、使いかけの点眼薬などを断捨離。サイズピッタリに作ったこだわりの収納の最上段にあったのは「（引っ越して）１回も開けてないパンドラの箱」で、使いかけや新品などメイク類などがぎっしり。数年使っていない大量の「カピカピ」のマスカラ、「４、５年前」「１０年以上前」の使いかけの日焼け止め、茶色く変色したシミだらけのポーチには「きったない！（汚い）」と悲鳴のような声を発した。

動画の最後には「こんなに捨てられない人なんだ、って戸惑いが止まりません」と苦笑いしていた。