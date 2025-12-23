「BRISKSTAND 名古屋栄」は、栄の商業施設「食べるテラスSAKAE」に、2025年9月オープンしたハンバーガー店です。神戸市に本店を構え、愛知県では岡崎市に続く2店舗目。名古屋では初出店となります。



看板メニューは、これまでのハンバーガーの概念を覆す「切ったやつ」。グルメハンバーガーの日本一を決める「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP2025」で優勝した一品です。





半分に切ったバーガーの断面を鉄板の上で二度焼きすることで、肉の旨みをバンズにしっかりと吸わせ、香ばしさをプラス。食感・香り・肉汁が一体となる味わいを楽しめます。素材へのこだわりも、この店の大きな特徴です。香り高いバンズには全粒粉を使用し、マーガリンやショートニングは使わず、四つ葉バターを採用。パティは、国産牛100%を天然塩のみで味付けした“肉感たっぷりのパティ”と、国産牛と和牛の細切り肉をブレンドした“ふっくらジューシーなパティ”の2種類から選べます。ドリンクもすべてひと工夫。レモンスカッシュやレモンハイボール、コーラ、ジンジャーエールなどに使われるシロップは、粗糖（そとう）やスパイスを使い、店内で漬け込んだ自家製シロップを使用しています。名物の「切ったやつ」をはじめ、シンプルなハンバーガーからパイナップル、てりやきバーガー、鉄板ハンバーグまでメニューは多彩。好みに合わせて自由に選べます。さらに、こだわりのバンズで作る「自家製フレンチトースト」は、外はカリッと、中はトロトロに仕上がる店ならではのおすすめです。名古屋店では、定期的にラインアップが変わるクラフトビールも提供。1階はカウンター席、2階はテーブル席を備え、1人でも家族連れでも、グループでも利用しやすい空間です。屋上にはテラス席もあり、今後は店舗限定メニューの登場も予定されています。＜ハンバーガーメニュー＞【切ったやつ】（シングルパティ1,650円／ダブルパティ2,500円）【クラシックハンバーガー】（1300円／ダブル1950円）【パイナップルバーガー】（1450円）【ゴルゴンゾーラバーガー】【てりやきバーガー】（各1600円）＜メニュー＞【ダブルビーフハンバーグ】（1250円）【パンと肉ダブルパティ】（1980円）【自家製フレンチトースト】（プレーン550円／アイスクリームつ650円）＜ドリンクメニュー＞【てづくりレモンスカッシュ／コーラ／ジンジャーエール】（各600円）など※2025年10月8日時点の情報です