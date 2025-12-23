「金鯱うなぎ 伏見店」は、地下鉄「伏見駅」から徒歩1分。2025年8月にオープンした、昼のみ営業のうなぎ店です。



手頃な価格で楽しめる半尾の「うな丼」をはじめ、名古屋めしの定番「ひつまぶし」、キャビアをあしらったインパクト抜群の「ご褒美うな丼」まで、幅広いうなぎメニューがそろいます。



うなぎは炭火焼にこだわり、手間暇かけてじっくり焼き上げることで、表面はパリッと香ばしく、中はジューシーに仕上げています。タレには、うなぎの骨やザラメを加えた継ぎ足しの自家製ダレを使用しています。





迫力満点なのが、うなぎを1尾半使用し、城のようにそびえ立つ「名古屋城」。さらに、うなぎを思い切り味わいたい人には、2尾を使った「金鯱」もおすすめです。今までありそうでなかった「蒲焼きと炭火炙り鮪重」は、生マグロを炭火でさっと炙ることで香りを引き立て、遠赤外線で旨味を凝縮。マグロ重とうな重を一度に楽しめる一品です。贅沢の極みは、蒲焼きに金箔、白焼きにキャビアをのせた「紅白重」と「ひつまぶし」。蒲焼きと白焼きを同時に味わえるだけでなく、白焼きは香ばしさとキャビアの塩味のバランスが絶妙。見た目の華やかさもあり、特に外国人観光客から高い人気を集めています。昼からお酒とともに楽しめるほか、サイドメニューとしておでんも用意。周辺には御園座やホテルがあり、近隣で働く人はもちろん、観光客や訪日外国人の利用も多い一軒です。店内はテーブル席のほか、個室も備えています。＜メニュー＞【うな丼】（梅（半尾）1980円・竹（3／4尾）2530円・松（1尾）3190円・名古屋城（1尾半）4400円・金鯱（2尾）6050円）【蒲焼きと炭火炙り鮪重（漬物・吸物付き）】（5500円）【蒲焼きと白焼キャビア紅白重（漬物・吸物付き）】（6600円）【蒲焼き金箔まぶしと白焼キャビア添え（漬物・吸物付き）】（7700円）【ひつまぶし（漬物・薬味・出汁・吸物 付き）】（梅（3／4尾）3080円・竹（1尾）3850円・松（1尾半）4400円・金鯱（蒲焼き金箔まぶしと白焼キャビア添え）（半尾ずつ）6110円）【肝焼き】（770円）【骨せんべい】（550円）【造り盛】（1078円） など※2025年9月29日時点の情報です