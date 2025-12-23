【現夫クリスマスプレゼント昔話】「キミのイメージ」悪い気しない【第7話まんが】#ママスタショート
街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。
今回は、とんちきプレゼントからの心温まるエピソード。
彼（現夫）「なんとなくキミのイメージだったから買っちゃった」
私をイメージしたプレゼント？ なになに、どんなイメージ〜？ なんて淡い期待を胸に受け取ったプレゼントを開封した彼女。開けてビックリ、そこに現れたのは湯たんぽ。え、なんで、意味不明すぎるんですが！？ 問いかける彼女に、彼が語った言葉に事態は急展開を見せるのです。
彼「付き合ってるうちに、じんわり暖かいって気づく感じ…？」
ふ、ふーん……。あ、うん、そうね。悪い気はしないかも。
あらあら彼女さん、“きゅん”ってしちゃって。とんちきプレゼントも意味がわかれば胸キュンに。ものはいいよう？ いえいえ、愛のなせる技ですよ。
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
