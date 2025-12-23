【現夫クリスマスプレゼント昔話】「キミのイメージ」悪い気しない【第7話まんが】#ママスタショート

写真拡大 (全2枚)

街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。



今回は、とんちきプレゼントからの心温まるエピソード。

彼（現夫）「なんとなくキミのイメージだったから買っちゃった」

私をイメージしたプレゼント？　なになに、どんなイメージ〜？　なんて淡い期待を胸に受け取ったプレゼントを開封した彼女。開けてビックリ、そこに現れたのは湯たんぽ。え、なんで、意味不明すぎるんですが！？　問いかける彼女に、彼が語った言葉に事態は急展開を見せるのです。

彼「付き合ってるうちに、じんわり暖かいって気づく感じ…？」

ふ、ふーん……。あ、うん、そうね。悪い気はしないかも。

あらあら彼女さん、“きゅん”ってしちゃって。とんちきプレゼントも意味がわかれば胸キュンに。ものはいいよう？　いえいえ、愛のなせる技ですよ。

クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部