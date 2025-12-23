¡Ö°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¥¶¥¥È¥ïàÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥óá¡Ö¾¯½÷¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤òÊú¤¤¤Æ¤¿º¢¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÈ¿¶Á
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑËÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï¤¬à·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï²«¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿»Ñ¤äÁ´¿È¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿16ºÐÅö»þ¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î????? ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤!¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖÁ°È±¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î? ¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¾¯½÷¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤òÊú¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤é¸¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£