ÀèÁÄ¤Ï¡Ö±ÊÃ«±à¡×ÁÏ¶È¼Ô¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é13Ç¯¡¢chayà¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤ï¤¤ï¥É¥ì¥¹á»Ñ¤Ë¡Ö°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ç¸«¹û¤ì¤ë¡Ä¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡ª
¡¡²Î¼ê¤Îchay¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Îà¤¤ï¤¤ï¥É¥ì¥¹á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öchay Xmas Live 2025¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤ÆÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ñ¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²ñ¾ì¡¢¥É¥ì¥¹¡¢°áÁõ¡ÄÁ´¤Æ¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬À¨¤¯åºÎï¤Ç¡¢Èþ¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ç¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Chay¤Ï2012Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤Ë¤Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ç¡¼¥È¡ÁÎø¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Çà½÷»Ò¤Î¿·¥«¥ê¥¹¥Þá¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¤¡×Ì¾µÁ¡ÊËÜÌ¾¡¦±ÊÃ«¿¿³¨¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃã¾¦¤Ç¤¢¤ê¡ÖÀùÃã¤ÎÁÄ¡×¤È¤µ¤ì¤ë±ÊÃ«½¡±ß¤µ¤ó(±ÊÃ«±àÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀèÁÄ)¤Î»ÒÂ¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£