見附市の女性が「在宅副業」をうたった特殊詐欺で、現金約1140万円や電子マネーをだまし取られました。



被害に遭ったのは、見附市に住む60代の女性です。警察によりますと、女性はスマートフォンに届いたショートメッセージから商品モニターの副業を開始し、11月22日～12月1日までの間に電子マネー約1万8000円分と現金あわせて約1140万円をだまし取られたということです。



11月22日、女性のスマートフォンに実在する海外の企業をかたる者から「在宅で取り組める仕事の紹介」という内容のショートメッセージが届きました。女性が連絡すると、相手からは「商品を高く評価することで報酬が得られる副業」などと説明され、指示されたアプリをダウンロードしました。



アプリ上で「研修」を行うと報酬が残高として表示され、実際に銀行口座に数万円が振り込まれたことから女性は副業を続けました。その後、相手から「高級品の注文が発生して残高がマイナスのため現金を補填してほしい」などと言われ、電子マネーを送金。報酬がアプリの残高に反映され、実際に女性の銀行口座に数万円が振り込まれたことから女性は短時間で高収入が得られると信用し、12月1日までの間に6回にわたり相手から指示された口座に現金約1140万円を振り込みだましとられました。電子マネーでも2回振り込んだということです。



アプリ上で残高が3000万円を超えたため出金を申請したところ、「申請額の5%の保証金が必要」などと要求され知人に相談し被害に気づきました。



警察は、「手軽に稼げる副業」「短時間で高収入」などとうたうショートメッセージやSNS広告は詐欺の可能性があるとして、やり取りを中断し、警察や家族に相談するよう呼びかけています。