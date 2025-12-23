»³¸ý¡¦²¼´Ø¤Î¡ÖÅò¤Î¸¶¥À¥à¡×¡Ä¥À¥à¸Ð¤ËÅ¾Íî¤··úÀßºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¡Ê22¡Ë¤¬»àË´
22Æü¡¢²¼´Ø»Ô¤Î¥À¥à¤ÇÅÉÁõ¹©»ö¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¾ì¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬¡¢¥À¥à¸Ð¤ËÍî¤Á¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼´Ø»ÔµÆÀîÄ®¤Î¡ÖÅò¤Î¸¶¥À¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Öºî¶È°÷¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Åò¤Î¸¶¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢¥À¥à¤ÎÊÉÌÌ¤ÎÅÉÁõ¹©»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¾ì¤ÎÀßÃÖºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¤¤Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï4¿Í¤Îºî¶È°÷¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥À¥à¸Ð¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï²¼´Ø»ÔÆâ¤Ë½»¤à·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¡Ê22¡Ë¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤¬¸á¸å2»þÁ°¤Ë¿å¿¼¤ª¤è¤½7m¤¢¤ë¥À¥à¸Ð¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ45Ê¬¤´¤í¿åÌÌ¤«¤é1.7m¤Î¹â¤µ¤ÎÂ¾ì¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢·Ù»¡¤¬»à°ø¤È»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£