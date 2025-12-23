ディーン・フジオカ、“息子”との息の合ったダンス動画に反響「似すぎてませんか!?」「イケメン親子」「仲良しな姿が見られてうれしいです」「紫苑とパパ 可愛すぎる」
大泉洋主演のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の公式インスタグラムが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【動画】「似すぎてませんか!?」「紫苑とパパ 可愛すぎる」息子役・新原泰佑と息ぴったりにダンスを踊るディーン・フジオカ
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになった主人公のサラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
ドラマは16日に最終回を迎えたが、番組公式SNSでは終了後もキャスト陣のオフショットをたびたび披露し、ドラマファンを楽しませている。
この日は「桜介×紫苑で主題歌 #わたくしごと 踊ってみた」とつづり、文太と同じく“ちょっとだけエスパー”になった花屋・桜介（おうすけ）役のディーン・フジオカ、その息子である紫苑（しおん）役の新原泰佑が息ぴったりにこっちのけんとが歌う主題歌に合わせて踊るダンス動画をアップ。「新原さんからのダンスのお誘いにノリノリで応えてくれたディーンさん」と明かし、「上手にできました」とユーモアたっぷりに紹介した。
コメント欄には「最高の親子ダンス」「息ぴったり さすがです」「楽しそうだし可愛いです」「イケメン親子」「仲良しな姿が見られてうれしいです」「紫苑とパパ 可愛すぎる」「似すぎてませんか!?親子すぎる」「なんか似てるしほんとに親子に見えてきた」「仲良しな親子見れてうれしい」「幸せな動画ありがとう」などと、さまざまな声が寄せられている。
