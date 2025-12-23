辻元舞、息子の“ハイレベル”なスノーボードの腕前に驚く声「天才少年ですね」「体幹すごいのがわかる」
3児の母でモデルの辻元舞（38）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。颯爽とスノーボードを乗りこなす息子の動画を公開し、レベルの高さに反響が集まっている。
【動画】「お兄ちゃんの滑り惚れ惚れします」辻元舞が公開した息子の“ハイレベル”な滑走姿
辻元は「来週からのスノボ合宿に向けて初滑り 滑れる季節を待ち侘びていただけあって楽しそうでした」とつづり、白銀の斜面を軽やかに駆け抜けていく息子の後ろ姿を披露している。
ゲレンデコースにある山を駆け上がり豪快なジャンプを決め、障害物にも勇敢に挑戦しながら、雪面を流れるように滑っていた。
コメント欄には「何やらせても上手に出来る天才少年ですね」「おにいちゃん、かっこいいですわ！」「上手〜い！」「お兄ちゃんの滑り惚れ惚れします」「すご！見てるだけで、体幹すごいのがわかる」などと、小学生の滑りとは思えない姿に驚く声が集まっている。
辻元は2013年にスタイリストと結婚。16年1月に長男、18年11月に次男、24年8月に長女を出産した。
【動画】「お兄ちゃんの滑り惚れ惚れします」辻元舞が公開した息子の“ハイレベル”な滑走姿
辻元は「来週からのスノボ合宿に向けて初滑り 滑れる季節を待ち侘びていただけあって楽しそうでした」とつづり、白銀の斜面を軽やかに駆け抜けていく息子の後ろ姿を披露している。
ゲレンデコースにある山を駆け上がり豪快なジャンプを決め、障害物にも勇敢に挑戦しながら、雪面を流れるように滑っていた。
コメント欄には「何やらせても上手に出来る天才少年ですね」「おにいちゃん、かっこいいですわ！」「上手〜い！」「お兄ちゃんの滑り惚れ惚れします」「すご！見てるだけで、体幹すごいのがわかる」などと、小学生の滑りとは思えない姿に驚く声が集まっている。
辻元は2013年にスタイリストと結婚。16年1月に長男、18年11月に次男、24年8月に長女を出産した。