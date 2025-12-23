韓国BL『乙の恋愛』、来年1・6からFODで全話見放題 8年越しの再会ロマンス
韓国BLドラマ『乙の恋愛』が、2026年1月6日深夜0時よりFODで全話独占見放題配信される。
【写真】タイBL『Battle Of The Writers』も全話見放題
本作は、同名の人気ウェブ小説が原作で、恋愛で主導権を握れない“乙”な2人のもどかしい駆け引きを描く、8年越しの再会ラブストーリー。
外向的で人気者のジンファン（ソン・スンハ）に恋する、内気な大学生のミンジュン（チェ･ジョンヒョク）。ある日、ジンファンの何気ない行動がきっかけで、その初恋は悲しい終わりを迎えてしまう。そして8年後、同じ会社で働くことになり再会を果たした2人。誤解から生まれた初恋の痛みは距離を埋められるのか。素直になれない2人のやり取りや、繊細な表情と緊張感のある距離感が、視聴者の感情を揺さぶる。
