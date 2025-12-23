タイBL『Battle Of The Writers』、来年1・6からFODで全話見放題 小説家同士の競争と恋愛の駆け引き
タイBLドラマ『Battle Of The Writers』が、2026年1月6日深夜0時よりFODで全話独占見放題配信される。
本作は、タイ国内外で大ヒットしたBLドラマ『Cutie Pie』でカップル役を演じたTutor＆YimがW主演で贈る、小説家たちの競争と愛を描いたラブストーリー。
配達員として働きながらウェブ小説を書いている新人小説家・オップウン（Yim＝パリニャコン・カンサワ）。オップウンの作品が、人気小説家・シャン（Tutor＝コラファット・ラムノイ）の小説を盗作したと非難され、真相を確かめるためシャンに会いに行くオップウンだが、そこで2人は運命的な出会いを果たす。やがて2人は仲間たちとともに、新しい小説を作るチーム作家集団“不思議な目”を結成することに。ライバルとして火花を散らしながらも、創作への情熱を共有するうちに、互いに惹かれ合う複雑な感情が芽生えていく。
本作では、コスプレやファンタジー演出による、遊び心あふれるシーンが物語に彩りを添える。オップウンとシャンによる、胸キュン必至の甘々シーンも満載で、笑いとときめきが詰まったストーリーに。小説家のプライドとしての葛藤と恋心が交錯する中、2人は一体どんな結末を迎えるのか。
