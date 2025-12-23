第1子誕生間近の城咲仁、トヨタ車の納車を報告 妻のひと言で“ファミリーカー”買い替えを決断「奥さん嬉しそう」「家族との楽しい時間が過ごせますね」
元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が23日までに、自身と妻でタレントの加島ちかえ（36）のYouTubeチャンネル『ジンチカちゃんねる』を更新。加島の第1子出産を目前に控え、新しい家族車としてトヨタ・アルファードを納車した様子を伝えた。
【動画】「奥さん嬉しそう」城咲仁が公開した新たな家族車『アルファード』納車の様子
自身は「アルファードを買うと思ってなかった」とのことだが、妻の「アルファードしかないでしょう」「アルファードの2列目に座りたい」の言葉で購入に至ったと説明。これまで乗っていたBMWのスポーツカーは約5年弱乗っていたが、妊娠中の妻の乗り降りが大変などの理由から買い換えを決断したことを明かした。
動画内では加島の親族・ゆうやさんも“顔出し”で登場し、20インチのホイールや快適で過ごしやすいシート、サンルーフ付きの天井など、こだわりのオプションの数々を紹介。2列目のシートは「一応飛行機のビジネスクラスぐらい」の広さだという。
前の愛車が実際に出ていく場面では「めっちゃ寂しい…」「あの車は結構ファンも多いんで、すごい状態いいから」としんみりした表情を見せるも、「ここから新しい家族のストーリーが始まりますから」と期待を新たにし、また他とは被らない最先端のラッピング加工を施す予定であることも明かした。
コメント欄では「奥さん嬉しそうで買った甲斐がありますね」「納車おめでとうございます、家族との楽しい時間が過ごせますね」「良かったですねー！」「ご両親を乗せて楽に遊びに行けますね」などのコメントが寄せられている。
