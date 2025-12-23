¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¿·¼ÖÎ¾¸ø³«¡¡JR»Í¹ñ¡¢6·î±¿Å¾³«»Ï
¡¡JR»Í¹ñ¤Ï23Æü¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤ÎºßÍèÀþ¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö3600·Ï¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Àè¹Ô¤·¤ÆÂ¤¤Ã¤¿4Î¾¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò¹âÆÁ¡¢ÆÁÅç¡¢Ì¶´ô¡¢ÌÄÌç¤Î4Ï©Àþ¤ÇÍèÇ¯6·î¤Ë»Ï¤á¤ëÍ½Äê¡£ÎÌ»º¤·¤Æ2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë·×70Î¾¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡£±¿¹Ô¤ËÈ¼¤¤ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¸½ºß¤ÈÈæ¤Ù1³äºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2Î¾ÊÔÀ®¤ÇÄê°÷272¿Í¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤Ï100¥¥í¡£¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅ¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥»þ¤ËÃßÅÅÃÓ¤Ë¤¿¤á¤¿ÅÅÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¼ÖÂÎ²¼Éô¤Ë»Í¹ñ¤Î³¤¤ä¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤òÇÛ¿§¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ä¿å¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£»ÍÇ·µÜÏÂ¹¬¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÀÅ¤«¡£¤¼¤Ò¾è¼Ö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£