Ã±¿ÈÉëÇ¤¼êÅö¤Ê¤É¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¸©¤Ï30Âå¤ÎÃËÀ­·¸Ä¹¤ò¸ºµë4¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

12·î23ÆüÉÕ¤±¤Ç¸ºµë4¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©¿¦°÷¤Ç¸©¤Î½ÐÀèµ¡´Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤ÎÃËÀ­·¸Ä¹¤Ç¤¹¡£

¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·¸Ä¹¤Ï2025Ç¯2·î¤«¤é5·î¤Þ¤Ç¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤Àè¤ÇºÊ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÊ¤Ï¼«Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ¶¤ê¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤¼êÅö¤È½»µï¼êÅö¤¢¤ï¤»¤Æ44Ëü±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2025Ç¯6·î¤´¤í¡¢¸©¤Ë¡ÖÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·¸Ä¹¤ÏÉÔÀµ¼õµë¤·¤¿Á´³Û¤ÎÊÖ¶â¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸©¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦»öÂÖ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢Â¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©ÁíÌ³Éô¿Í»ö²Ý¤ÎËôÌÚ¼÷Ê¸²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤ÈÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿¦°÷¤Ë¼«³Ð¤òÂ¥¤·»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦

¡¦

¡¦