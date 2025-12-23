¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëEYE¡Ê¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¡Ë¡á£±¡¥£³£µ£³£·¥É¥ë¤ò¾åÈ´¤±¤Ð£±¡¥£³£¶£¶£±¥É¥ë¤¬¾åÃÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦ÃÇÂ³Åª¤ËÄ¾¶á¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÃÍ¤òÃµ¤ëÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¡¢10·î2Æü°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤ë1.3494¥É¥ë¤Þ¤Ç°ì»þ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1.3500¥É¥ë¤ÎÀáÌÜ¤ä10·î1Æü¤Î¹âÃÍ1.3527¥É¥ë¤ò¾åÈ´¤¡¢9·î23Æü¤Î¹âÃÍ1.3537¥É¥ë¤â¾åÈ´¤±¤Ð¡¢9·î18Æü¤Î¹âÃÍ1.3661¥É¥ë¤¬¾åÃÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£9·î18Æü¤Î¹âÃÍ1.3661¥É¥ë¤ò¾åÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢9·î17Æü¤Î¹âÃÍ1.3726¥É¥ë¤ò»î¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤Î¾å¸Â¤Î1.3368¥É¥ë¤ò²¼È´¤¡¢17Æü¤Î°ÂÃÍ1.3312¥É¥ë¤â³ä¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢9Æü¤Î°ÂÃÍ1.3288¥É¥ë¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡
MINKABU PRESS
¡¡
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤Î¾å¸Â¤Î1.3368¥É¥ë¤ò²¼È´¤¡¢17Æü¤Î°ÂÃÍ1.3312¥É¥ë¤â³ä¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢9Æü¤Î°ÂÃÍ1.3288¥É¥ë¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡
MINKABU PRESS