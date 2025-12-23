ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê½ä¤êº®ÍðÂ³¤¤¤¿°ËÅì»Ô¤ÇÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤é¤¬¡È¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤ò¿ùËÜ»ÔÄ¹¤ËÄó½Ð(ÀÅ²¬)
ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æº®Íð¤¬Â³¤¤¤¿ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤é¤¬¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿Í×Ë¾½ñ¤ò¿ùËÜ»ÔÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î14Æü¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿°ËÅì»Ô¤Î¿ùËÜ·ûÌé»ÔÄ¹¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¡£
¡Ê¤¤¤È¤¦»Ò¤É¤â¤ß¤é¤¤²ñµÄ¡¡µÜÆâ Í§Úö ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÁªµó¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÀ¯¼£»²²èµ¡²ñ¤Î³È½¼¤ª¤è¤Ó°Õ¸«È¿±Ç¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¡£ËÜÆü¤ª»ý¤Á¤·¤¿³ØÀ¸¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ ¤·Áá´ü¤ÎÍ×Ë¾¼Â¸½¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë ¸þ¤±¤Æ¤´¿ÔÎÏ»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢Ìó6¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤êº®Íð¤¬Â³¤¤¤¿°ËÅì»Ô¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¤¤È¤¦»Ò¤É¤â¤ß¤é¤¤²ñµÄ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤ò»ÔÀ¯¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤ÈÍ×Ë¾³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¿ùËÜ»ÔÄ¹¤ËÅÏ¤·¤¿Í×Ë¾½ñ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ë°ËÅì»Ô¤òÌÜ»Ø¤·°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¼«½¬¼¼¤ÎÀ°È÷¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÂ¤È¤Ê¤ë¸òÄÌÌÖ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡¿ùËÜ ·ûÌé »ÔÄ¹¡Ë
¡Öµ¤¹ç¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æþ¤Ã¤¿¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¤¤¤È¤¦»Ò¤É¤â¤ß¤é¤¤²ñµÄ¡¡µÜÆâ Í§Úö ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÈ¯Ã¼¤ÏÁ°»ÔÄ¹¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ç¡¢°ËÅì¼«ÂÎ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÎÍ«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢»ÔÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ËÅì¤Î¿·¤·¤¤Ëë³«¤±¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£º£¡¢¹âÍÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×