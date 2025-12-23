Jリーグは23日、FC町田ゼルビアの黒田剛監督（55）に対し、けん責処分を下したと発表した。就任した23年から所属選手へ不適切な発言や練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチを大声で怒鳴る行為、懇親会の場でスタッフへ暴言等があったためとしている。クラブに対してもけん責処分を決定。黒田監督を巡っては、4月に一部週刊誌でパワハラ疑惑が報じられていた。

Jリーグはこの日、裁定に関する会見を都内で行い「自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」と説明した。

町田もこの日、声明文を発表し「この度は、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、株主の皆様、後援会員の皆様、ホームタウンの関係者様、チームに関わる皆様、FC町田ゼルビアに関わる全ての皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「当該監督個人の問題にとどまらず、クラブとして適切な管理・監督体制を構築できていなかったことに起因するものであり、その責任を重く受け止めております」としたうえで「クラブといたしましては、本処分を厳粛に受け止め、指導体制および組織運営の在り方を根本から見直し、ハラスメントに関する相談・通報体制の再構築、ならびに管理監督責任の明確化を速やかに実行して再発防止に全力で取り組んでまいります」と伝えた。

一連の騒動を巡っては、4月6日に一部週刊誌が黒田監督による過去のパワハラ疑惑を報じた。当日の川崎F戦後、黒田監督は騒動に関して質問されるも広報担当者が制止し、ノーコメント。クラブ側は藤田晋社長がSNSの声明文で疑惑を完全否定した。

Jリーグは同日、クラブへ調査報告書の提出を要求したと発表。同22日にはクラブから調査報告書を受け取ってないと明かし、提出後に対応を検討すると説明していた。クラブはその後、6〜9月頃まで調査対象者やスタッフへヒアリングを実施。Jリーグも9〜11月まで計12回のヒアリングを実施し、最終的にクラブから提出された調査書などを総合的に裁定委員会が判断した。

▽Jリーグが発表した懲罰の理由は以下の通り。

【1】黒田監督による本件違反行為は、指導者である監督として、自らの配下にある選手、コーチ又はスタッフに対して行った暴言ないし不適切な指導であり、指導者の選手その他チーム関係者に対する暴言を禁じる公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という。）の指導者に関する規則第20条第7号及び指導者による不適切な指導を禁じるJFA懲罰規程第34条第2項に違反するとともに、選手その他チーム関係者の尊厳及び価値を尊重すべきことを定める同規則第20条第2号に違反し、JFAの定款及びこれに付随する諸規程を遵守する義務を定めるJリーグ規約第3条第1項に違反する。また、社会的規範を尊重して行動すべき義務を定める同条第3項に違反し、Jリーグの信用を毀損した点において、同条第2項にも違反する。

【2】本件クラブは、Jリーグ規約及びJFAの定款並びにこれらに付随する諸規程を遵守する義務があり（Jリーグ規約第3条第1項）、配下の監督、選手等の関係者がこれらに違反しないよう管理監督し、仮に違反行為があれば、これを直ちに是正しなければならないところ、後述のとおり、本件クラブは、監督の業務執行を適切に管理・監督し、違反行為を早期に発見して是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備があったことは明らかである。

▽Jリーグが発表した懲罰量定の参考とした事情は以下の通り。

【1】黒田監督の本件違反行為に暴力等有形力の行使は含まれておらず、規律違反としての悪質性の程度が極めて高いものとはいえない。

【2】黒田監督は、本件違反行為の存在を基本的に認めておらず、真摯に反省しているとは言い難い状況にあった上、本件違反行為を含む調査対象となった言動に関し、多くのチーム関係者に真実を語ることを躊躇させるような発言を行った。

【3】本件クラブは、本件違反行為を含む調査対象となった黒田監督の言動に関し、弁護士で構成される特別調査委員会により調査を行った。しかしながら、同委員会による当初の関係者のヒアリングに本件クラブの顧問弁護士を同席させ、黒田監督とヒアリング対象となるチーム関係者が通報内容に関してやり取りすること等を規制しなかったことにより、本件クラブが黒田監督を守ろうとしているとの印象を関係者が持つに至っている。これらは調査対応の不備と言わざるを得ず、チーム関係者の多くに率直な供述を躊躇させる結果となり、真相解明に支障をきたした。

【4】本件クラブは、メールによる相談窓口を設置していたが、相談に係る事実の確認は本件クラブの経営陣が行うこととされており、本件クラブの経営陣が関与する事象について相談できる相談体制を構築していなかった。

【5】本件違反行為は強化部のメンバーやコーチ等がいるところでなされており、本件クラブには、早期に問題行為を把握して是正する機会があったのに、本件クラブの経営陣及び強化部から黒田監督に対して注意する等のけん制機能が働かず、外部への通報が行われるまで問題行為が放置、継続された。

◇黒田 剛（くろだ・ごう）1970年（昭45）5月26日生まれ、札幌市出身の55歳。登別大谷（現北海道大谷室蘭）―大体大でプレーし、卒業後の93年から指導者に。94年から青森山田のコーチに就任し、翌年監督に昇格。全国屈指の強豪校に育て上げ、全国高校選手権優勝3度（16、18、21年度）、全国総体2度（05、21年）、高円宮杯プレミアリーグファイナル優勝2度（16、19年度）と多くのタイトル獲得。23年に当時J2町田の監督に就任し、同年のJ2優勝とJ1昇格に導いた。今季は天皇杯を制し、クラブ初タイトルを獲得。