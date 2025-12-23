¸Â³¦¤ò·è¤á¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡Ö°ì¾¡Àé¶â¡×Âè66ÏÃ¡Ö³§°ì½ï¤À¤è♡¡×¤¬¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï12·î22Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤Ë¤Æ¸¶ºî¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò»á¡¢ºî²è¡¦MAAM»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö°ì¾¡Àé¶â¡×Âè66ÏÃ¡Ö³§°ì½ï¤À¤è♡¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì¾¡Àé¶â¡×¤Ï¡¢½÷»ÒÀìÌç¤ÎÎ¢³ÊÆ®ÃÄÂÎ¤ÇÀï¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿³ÊÆ®¥É¥é¥Þ¡£Âè66ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»çÆ£¤¦¤¿¤ËÇÔËÌ¤·¤¿3¿Í¤ÎÉÂ¼¼¤Ë³§¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥ì¥¤¤¬¡ÖÀ±¤Î»Ò¶¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè67ÏÃ¡Ö³«¤±¤ó¤«¤¤¥´¥é¥¡¥Ã¥Ã!!!!¡×¤ÎÀèÆÉ¤ßÇÛ¿®¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆÉ¤Ë¤Ï60¥³¥¤¥ó¤«2SP¥é¥¤¥Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï1·î5Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè66ÏÃ¡Ö³§°ì½ï¤À¤è♡¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè67ÏÃ¡Ö³«¤±¤ó¤«¤¤¥´¥é¥¡¥Ã¥Ã!!!!¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
³ÊÆ®²È¡¢¥ä¥¯¥¶¡¢·Ù»¡´±¤ÎÍî¤ÁÌÜ¤Î£³¿Í¤¬°ìÚ¼Àé¶â¤òÌ´¸«¤Æ½÷»ÒÀìÌç¤ÎÎ¢³ÊÆ®ÃÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ª ¶½¹Ô¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á²Ö·ÁÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾·¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¾¯½÷¤Ç¡Ä!?
½÷»Ò¡ßÎ¢³ÊÆ®¡ßÃÄÂÎ±¿±Ä¡á¡©¡©¡© ¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Î¸¶ºî¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò¡ßºî²èMAAM¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë¡¢½÷»ÒÀìÌç¤ÎÎ¢³ÊÆ®ÃÄÂÎ±¿±Ä¥É¥é¥Þ¡ª
¡ÊC¡Ë¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò¡¢MAAM¡¿¾®³Ø´Û