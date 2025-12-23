チキンセット購入で２L飲料が無料に。ローソン・ミニストップ・セブン・ファミマのお得なキャンペーンまとめ《12月23日時点》

ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、ファミリーマートでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年12月23日時点で発表されているお得情報をまとめました。

PBのお惣菜やアイスなどが15％オフに

ローソンのキャンペーン

【弁当・麺類など100円引き】

12月23日から29日までの期間、Ponta会員とdポイント会員限定で、弁当・麺類・グラタン・ドリア各種を購入するごとに、弁当・麺類・グラタン・ドリア各種に使える100円引きクーポンがもらえます。

寿司・冷凍食品・即席食品・パスタサラダなど、対象外の商品があります。

クーポンの利用期間は、12月23日から26年1月5日まで。

【アンドバイロムアンド200円引き】

12月23日から26年1月5日までの期間、「アンドバイロムアンド」「アンドバイロムアンドグレージュ」各種が200円引きで購入できます。

数量限定商品や福袋も対象です。

ミニストップのキャンペーン

【弁当50円引き】

12月22日から26日までの期間、対象のお弁当4品が本体価格から50円引きで購入できます。

対象商品は以下の通り。

●唐揚弁当

●炒飯＆麻婆豆腐

●タルタルチキン南蛮弁当

●ねぎ塩グリルチキン弁当

【サンドイッチ20円引き】

12月22日から28日までの期間、対象のサンドイッチ3品が20円引きで購入できます。

対象商品は以下の通り。

●3種のミックスサンド

●香ばしい照焼きチキンとたまごサンド

●トマトレタスサンド

セブンのキャンペーン

【カフェオーレ30円引き】

12月18日から31日までの期間、対象のグリコ「カフェオーレ」を1個購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●グリコ カフェオーレ（180ml）

●グリコ カフェオーレたっぷりミルク（180ml）

●グリコ カフェオーレ砂糖不使用（180ml）

クーポン利用期間は、12月18日から26年1月7日まで。

【ブリトー30円引き】

12月19日から24日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示してブリトー各種を1個購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は、12月19日から31日まで。

【どん兵衛最大200円引き】

12月22日から26年1月4日までの期間、対象のどん兵衛を一度に2個購入すると100円引き、一度に3個購入すると200円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清のどん兵衛 きつねうどん

●日清 北のどん兵衛 きつねうどん

●日清のどん兵衛 天ぷらそば

●日清 北のどん兵衛 天ぷらそば

●日清のどん兵衛 特盛きつねうどん

●日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば

●日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん

【ホットドリンク50円引き】

12月22日から26年2月15日までの期間、対象のホットドリンクを購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●綾鷹 ホット（440ml）

●綾鷹 濃い緑茶 ホット（440ml）

●綾鷹 黒豆ほうじ茶 ホット（440ml）

●お〜いお茶 ほうじ茶 ホット（500ml）

●ジョージア ブラック ホット（440ml）

●ジョージア カフェラテ ホット（440ml）

●午後の紅茶 キャラメルティーラテ ホット（400ml）

●午後の紅茶 チャイティーラテ ホット（400ml）

●午後の紅茶 ミルクティー ホット（400ml）

●午後の紅茶 レモンティー ホット（400ml）

●小岩井 Theココア ホット（400ml）

●森永製菓 甘酒（190g）

●PLUSカルピス ほっと免疫サポート（300ml）

●アサヒ ほっとゆずめぐりPlus（480ml）

クーポン利用期間は、12月22日から26年2月22日まで。

【セブンプレミアムゴールド15％引き】

12月26日から26年1月4日までの期間、対象のセブンプレミアムゴールドのお惣菜・食パン・冷凍食品・アイスクリームが15％引きで購入できます。

【ウマなげを購入すると揚げ物値引きクーポンもらえる】

26年1月1日から31日までの期間、ウマなげを購入してパッケージに付いているシールをめくると、次回使える揚げ物値引きクーポンが必ずもらえます。

ファミマのキャンペーン

【チキンまとめ買いで30円引き】

12月20日から25日までの期間、対象のチキンを2個購入するごとに、合計金額から30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●ファミマプレミアムチキン（骨付き）

●直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）

●ファミチキ（骨なし）

●クリスピーチキン（プレーン・骨なし）

●ファミチキ レッド

【チキンセット購入でドリンク1本無料】

12月20日から25日までの期間、「3種チキンのパーティーセット」「プレチキ×チキンレッグセット」を購入すると、セット商品1品につき、サントリー「グリーンダカラ 麦茶（2L）」、サントリー「伊右衛門（2L）」のいずれか1本に使える無料券がもらえます。

【お弁当50円引き】

12月23日から4週間連続で、対象のお弁当が週替わりで50円引きになります。

12月23日から29日までは、「特製ダレの炙り焼牛カルビ重」と「おろしタツタ弁当」が対象です。

12月30日から26年1月5日までは、「バター香る鉄板焼のでっかいハンバーグ弁当」と「大麦豚のロースかつ丼」がお得になります。

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ