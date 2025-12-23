チキンセット購入で２L飲料が無料に。ローソン・ミニストップ・セブン・ファミマのお得なキャンペーンまとめ《12月23日時点》
ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、ファミリーマートでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2025年12月23日時点で発表されているお得情報をまとめました。
PBのお惣菜やアイスなどが15％オフに
ローソンのキャンペーン【弁当・麺類など100円引き】
12月23日から29日までの期間、Ponta会員とdポイント会員限定で、弁当・麺類・グラタン・ドリア各種を購入するごとに、弁当・麺類・グラタン・ドリア各種に使える100円引きクーポンがもらえます。
寿司・冷凍食品・即席食品・パスタサラダなど、対象外の商品があります。
クーポンの利用期間は、12月23日から26年1月5日まで。【アンドバイロムアンド200円引き】
12月23日から26年1月5日までの期間、「アンドバイロムアンド」「アンドバイロムアンドグレージュ」各種が200円引きで購入できます。
数量限定商品や福袋も対象です。
ミニストップのキャンペーン【弁当50円引き】
12月22日から26日までの期間、対象のお弁当4品が本体価格から50円引きで購入できます。
対象商品は以下の通り。
●唐揚弁当
●炒飯＆麻婆豆腐
●タルタルチキン南蛮弁当
●ねぎ塩グリルチキン弁当
12月22日から28日までの期間、対象のサンドイッチ3品が20円引きで購入できます。
対象商品は以下の通り。
●3種のミックスサンド
●香ばしい照焼きチキンとたまごサンド
●トマトレタスサンド
セブンのキャンペーン【カフェオーレ30円引き】
12月18日から31日までの期間、対象のグリコ「カフェオーレ」を1個購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●グリコ カフェオーレ（180ml）
●グリコ カフェオーレたっぷりミルク（180ml）
●グリコ カフェオーレ砂糖不使用（180ml）
クーポン利用期間は、12月18日から26年1月7日まで。【ブリトー30円引き】
12月19日から24日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示してブリトー各種を1個購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は、12月19日から31日まで。【どん兵衛最大200円引き】
12月22日から26年1月4日までの期間、対象のどん兵衛を一度に2個購入すると100円引き、一度に3個購入すると200円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●日清のどん兵衛 きつねうどん
●日清 北のどん兵衛 きつねうどん
●日清のどん兵衛 天ぷらそば
●日清 北のどん兵衛 天ぷらそば
●日清のどん兵衛 特盛きつねうどん
●日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば
●日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん
12月22日から26年2月15日までの期間、対象のホットドリンクを購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●綾鷹 ホット（440ml）
●綾鷹 濃い緑茶 ホット（440ml）
●綾鷹 黒豆ほうじ茶 ホット（440ml）
●お〜いお茶 ほうじ茶 ホット（500ml）
●ジョージア ブラック ホット（440ml）
●ジョージア カフェラテ ホット（440ml）
●午後の紅茶 キャラメルティーラテ ホット（400ml）
●午後の紅茶 チャイティーラテ ホット（400ml）
●午後の紅茶 ミルクティー ホット（400ml）
●午後の紅茶 レモンティー ホット（400ml）
●小岩井 Theココア ホット（400ml）
●森永製菓 甘酒（190g）
●PLUSカルピス ほっと免疫サポート（300ml）
●アサヒ ほっとゆずめぐりPlus（480ml）
クーポン利用期間は、12月22日から26年2月22日まで。【セブンプレミアムゴールド15％引き】
12月26日から26年1月4日までの期間、対象のセブンプレミアムゴールドのお惣菜・食パン・冷凍食品・アイスクリームが15％引きで購入できます。【ウマなげを購入すると揚げ物値引きクーポンもらえる】
26年1月1日から31日までの期間、ウマなげを購入してパッケージに付いているシールをめくると、次回使える揚げ物値引きクーポンが必ずもらえます。
ファミマのキャンペーン【チキンまとめ買いで30円引き】
12月20日から25日までの期間、対象のチキンを2個購入するごとに、合計金額から30円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●ファミマプレミアムチキン（骨付き）
●直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）
●ファミチキ（骨なし）
●クリスピーチキン（プレーン・骨なし）
●ファミチキ レッド
12月20日から25日までの期間、「3種チキンのパーティーセット」「プレチキ×チキンレッグセット」を購入すると、セット商品1品につき、サントリー「グリーンダカラ 麦茶（2L）」、サントリー「伊右衛門（2L）」のいずれか1本に使える無料券がもらえます。【お弁当50円引き】
12月23日から4週間連続で、対象のお弁当が週替わりで50円引きになります。
12月23日から29日までは、「特製ダレの炙り焼牛カルビ重」と「おろしタツタ弁当」が対象です。
12月30日から26年1月5日までは、「バター香る鉄板焼のでっかいハンバーグ弁当」と「大麦豚のロースかつ丼」がお得になります。
今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ