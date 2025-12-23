【第19話】 12月23日 無料公開

【拡大画像へ】

小学館は12月23日 、マンガワンにて原作・荻央翼氏、作画・近藤ユキオ氏によるマンガ「ダーウィンの大罪」第19話「 鱗」の無料公開を開始した。

「ダーウィンの大罪」は、悪魔に脅され悪事を働いていた青年・春川久梧が、ダーウィンを名乗る怪しい女と出会ったことから、悪魔を地獄へ送り返す戦いへと導かれていく新感覚ダークファンタジー。第19話では、修行中の久梧がフニフに助けられ、彼の生い立ちをダーウィンから聞く。

なお、最新話となる第20話「死が漂う場所」の先読み配信も行なわれている。購読には80コインか2SPライフが必要となる。次回の更新は12月30日を予定している。

【無料】

第19話「 鱗」のページ

【最新話】

第20話「死が漂う場所」のページ

【あらすじ】

闇夜に紛れ、悪魔が蔓延る世界――

悪魔に脅され悪事を働いていた青年・春川久梧が 次のターゲットにしたのは「進化論」の提唱者、 ダーウィンを名乗る怪しい女だった――！ 彼女との出会いによって春川の人生は 悪魔を地獄へ送り返す戦いへと導かれていく！！

罪を贖うデビルハントファンタジー、開幕！！！

（C）荻央翼・近藤ユキオ／小学館