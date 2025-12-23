50·ÏµÒ¼Ö¤ÇÌëÄÌ¤·Áö¤ë¡ÖËÈîËÜÀþÌë¹ÔÎó¼Ö¡×2026Ç¯1·î¤Ë±¿Å¾¡¡DE10¤ÈDD200¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë
JR¶å½£¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖSL¿ÍµÈ¡×¤ÎµÒ¼Ö¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿50·ÏµÒ¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËÈîËÜÀþ¤òÌëÄÌ¤·Áö¹Ô¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö50·ÏµÒ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¡ªËÈîËÜÀþÌë¹ÔÎó¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤òÈ¯Çä¡£
±¿Å¾Æü¤Ï2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Î·§ËÜÈ¯¤È¡¢1·î24Æü(ÅÚ)¤ÎÊÌÉÜÈ¯¤òÀßÄê¡£¿¼Ìë¤ÎËÈîËÜÀþ¡¦ÆüËËÜÀþ¤ò¡¢DE10·Áµ¡´Ø¼Ö¤ÈDD200·Áµ¡´Ø¼Ö¤¬Á°¸å¤ËÏ¢·ë¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ëÊý¼°¡×¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£¹Å·ô¥¿¥¤¥×¤ÎµÇ°¾è¼Ö¾Ú¤ä·Ú¿©¤âÉÕ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌëÃæ¤ËËÈîËÜÀþ¤ò¥´¥È¥´¥È¹Ô¤¯
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¡Ö»þ´ÖÂÓ¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö¤äÄÌ¶ÐÄÌ³ØÎó¼Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤¦ËÈîËÜÀþ¤ò¡¢¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¿¿ÌëÃæ¤ËµÒ¼ÖÎó¼Ö¤ÇÁöÇË¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜÈ¯¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡Ö0Çñ2Æü¡×¡£·§ËÜ±Ø¤«¤éÂçÊ¬±Ø¤Þ¤Ç¤ÎËÈîËÜÀþÁ´Àþ¤È¡¢ÂçÊ¬¤«¤éÊÌÉÜ¤Þ¤Ç¤ÎÆüËËÜÀþ¶è´Ö¤òÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÊÌÉÜÈ¯¤Î¥³¡¼¥¹¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö0Çñ2Æü¡×¤Ç¡¢ÊÌÉÜ¤«¤éÂçÊ¬¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ËÈîËÜÀþ¤ò·§ËÜ¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿¤Ã°Å¤Ê°¤ÁÉ¤Î¥«¥ë¥Ç¥é¤ÎÃæ¤ò¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤ÎÓ¹¤ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é50·ÏµÒ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈóÆü¾ï¡£¸½Âå¤Î²÷Å¬¤ÊÆÃµÞÎó¼Ö¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢Ìëµ¥¼Ö¤ÎÎ¹¾ð¡Ê¤È¾¯¤·¤ÎÇ¦ÂÑ¡©¡Ë¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Û¤Ê¤ë·Á¼°¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¤¬¥¢¥Ä¤¤
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¸£°úµ¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹ñÅ´»þÂå¤«¤é³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖDE10·Áµ¡´Ø¼Ö¡×¤È¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎÅÅµ¤¼°¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¡ÖDD200·Áµ¡´Ø¼Ö¡×¤¬¡¢µÒ¼Ö¤ÎÁ°¸å¤ËÏ¢·ë¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ëÊý¼°¡×¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·µì¤Îµ¡´Ø¼Ö¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢°¤ÁÉ¤ÎµÞ¸ûÇÛ¤ËÄ©¤à»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
½¸¹ç»þ´Ö¤¬¿¿ÌëÃæ¤¹¤®¤ë
¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ä¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜÈ¯¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢½¸¹ç»þ´Ö¤¬1·î23Æü¤Î23»þ40Ê¬¡£ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿24Æü¤Î0»þ13Ê¬¤Ë·§ËÜ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÊÌÉÜ±Ø¤Ë¤ÏÄ«¤Î8»þ4Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÌÉÜÈ¯¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢1·î24Æü¤Î22»þ¤Ë½¸¹ç¤·¡¢22»þ36Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¡£·§ËÜ±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤ÏÍâÄ«6»þ39Ê¬¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤òËüÁ´¤Ë¤·¤ÆÄ©¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½ÐÈ¯»þ¤Ë¤Ï·Ú¿©¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìë¿©¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ4¿Í¤Ç³ä¤ì¤Ð¤ª¥È¥¯¡ª¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎ¹¹ÔÂå¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ì¾¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê»È¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¾è¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖBOXºÂÀÊÍøÍÑ¥×¥é¥ó¡×¤Î4Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê8,500±ß¡£°ìÈÕÃæµ¡´Ø¼Ö¤Ë¸£¤«¤ì¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢µÇ°ÉÊ¤âÌã¤¨¤Æ¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÇË³Ê¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢1Ì¾¤ÇBOXÀÊ¤òÀêÍ¤·¤ÆÍ¥²í¤Ë²á¤´¤¹¥×¥é¥ó¡Ê32,000±ß¡Ë¤ä¡¢2Ì¾ºÂÀÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¡Ê1Ì¾17,000±ß¡¢2Ì¾9,000±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢Í½»»¤È¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö50·ÏµÒ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¡ªËÈîËÜÀþÌë¹ÔÎó¼Ö¤ÎÎ¹¡×³µÍ×
¡Ú¥Ä¥¢¡¼Ì¾¾Î¡Û
¡50·ÏµÒ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¡ªËÈîËÜÀþÌë¹ÔÎó¼Ö¤ÎÎ¹¡Ô·§ËÜ¡ÁÊÌÉÜ¡Õ
¢50·ÏµÒ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¡ªËÈîËÜÀþÌë¹ÔÎó¼Ö¤ÎÎ¹¡ÔÊÌÉÜ¡Á·§ËÜ¡Õ
¡Ú½ÐÈ¯Æü¡Û
¡2026Ç¯1·î23Æü(¶â) 0Çñ2Æü
¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ) 0Çñ2Æü
¡Ú¹ÔÄø¡Ê¼ç¤ÊÈ¯Ãå»þ¹ï¡Ë¡Û
¡·§ËÜ±Ø¡Ê0:13È¯¡Ë¢ÍËÈîËÜÀþ·ÐÍ³¢ÍÂçÊ¬±Ø¢ÍÊÌÉÜ±Ø¡Ê8:04Ãå¡Ë
¢ÊÌÉÜ±Ø¡Ê22:36È¯¡Ë¢ÍÂçÊ¬±Ø¢ÍËÈîËÜÀþ·ÐÍ³¢Í·§ËÜ±Ø¡Ê6:39Ãå¡Ë
¢¨DE10·Á¤ÈDD200·Á¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë±¿Å¾
¡ÚÎ¹¹ÔÂå¶â¡Ê°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ë¡Û
BOXºÂÀÊÍøÍÑ¥×¥é¥ó¡§1Ì¾ÍøÍÑ32,000±ß¡¢2Ì¾ÍøÍÑ16,500±ß¡¢3Ì¾ÍøÍÑ11,000±ß¡¢4Ì¾ÍøÍÑ8,500±ß
2Ì¾ºÂÀÊÍøÍÑ¥×¥é¥ó¡§1Ì¾ÍøÍÑ17,000±ß¡¢2Ì¾ÍøÍÑ9,000±ß
¢¨Âç¿Í¡¦»Ò¤É¤âÆ±³Û
ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¡§³Æ¥×¥é¥ó¹ç·×30Ì¾
Í½ÌóÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡ÖJTB-BÓKUNÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¸ÂÄê¡Ë
Í½Ìó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Åß¤ÎÌë¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤Î¸ÝÆ°¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËÈîËÜÀþ¤òÎ¹¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§JR¶å½£¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë