12月23日に最終回を迎えるドラマDEEP『そこから先は地獄』。主演を務めた井桁弘恵らのクランクアップ写真が公開された。

参考：深夜ドラマの常識を塗り替える地獄絵図 『そこから先は地獄』は“ドロドロ作品”の決定版に

大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにした「ドラマDEEP」。本作は、『肝臓を奪われた妻』『どうか私より不幸でいて下さい』『3年C組は不倫してます。』『いきなり婚』『完全不倫』に続く第6弾にあたる。

最終回では、地獄の三角不倫は壮絶なクライマックスへ。莉沙（井桁弘恵）は不倫相手・涼（豊田裕大）に貢ぐために顧客の保険金1000万円を着服したことが会社にバレ、夫・高久（落合モトキ）と離婚寸前。一方、奏子（奈月セナ）は托卵をもくろんで妊娠したものの、流産。DNA鑑定の結果、流産した子が涼の子だったと知った奏子の夫・将也（小久保寿人）は半狂乱に。2組の夫婦を破滅に追い込んだ張本人・涼は、亡き妻・凪子（山崎紘菜）の遺したビルを売ってお金に換えようとするが、ビルには資産価値がほとんどないことが分かってしまう。ヤケになった涼は、隠していた凪子の遺言書を開封。自分にとって不利なことが書かれているに違いないと、今まで開けずにいた遺言書。しかし、その中身を初めて読んだ涼は、思いも寄らなかった内容に愕然とする。そしてすべてを失った莉沙の、涼への愛憎がついに爆発。「あなたを信じたのに……あなたのために……何もかも全部なくしたのに……！」。ついにたどり着いてしまった地獄の果て。遺言書に書かれていた衝撃の真実、凪子の死の真相とは。

クランクアップ写真では、莉沙役で主演を務めた井桁をはじめ、豊田裕大、落合モトキ、奈月セナ、小西桜子、小久保寿人、和田聰宏、山崎紘菜らの和やかな様子が収められている。

（文＝リアルサウンド編集部）