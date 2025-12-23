½ÂÌîÆü¸þ»Ò¥×¥í¤Ê¤É½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤¬¶ÌÌî»Ô¤Ç³«ºÅ¡Ú²¬»³¡Û
RSK¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖSUNDAY¥¹¥Þ¥¤¥ëGOLF¡×¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤É¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤¬¶ÌÌî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè½µÆüÍËÄ«¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖSUNDAY¥¹¥Þ¥¤¥ëGOLF¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤éÌó90¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¡£
²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¥×¥í¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¦¥É¥é¥³¥óÂÐ·è¤äÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÇRSK½êÂ°¤Î¾®¶¶³¨Íø»Ò¥×¥í¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀµ³Î¤µ¤ò¶¥¤¦¥Ë¥¢¥Ô¥óÂÐ·è¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¾ì¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤é¤Ï¡¢¥×¥í¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£