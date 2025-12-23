±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¡È¶ä²Ï¡É¤ÎÂ¸ºß¤È¤½¤ì¤é¤ò·Ò¤°ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡2026Ç¯4·î¤Î¾å±Ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡£2023Ç¯¾å±Ç¤Î¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤ËÅö¤¿¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¼¡ºî¥Þ¥ê¥ª±Ç²è¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤ë¥²ー¥à¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¡Ë
¡¡¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËWii¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿3D¥Þ¥ê¥ª¤Î1ºî¤À¡£2025Ç¯10·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢Nintendo Switch¸þ¤±¤ËÂ³ÊÔ¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー2¡Ù¤â´Þ¤àHD¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡ÙºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤Ð¡¢µåÂÎÃÏ·Á¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡È¥Ø¥ó¥Æ¥³¡É½ÅÎÏ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤í¤¦¡£¾®¤µ¤ÊÏÇÀ±¤ÎÉ½ÌÌ¤òÁö¤ê¡¢Î¢Â¦¤Ø¤È¼þ¤ê¹þ¤ß¡¢»þ¤Ë¤ÏÀ±¤«¤éÀ±¤Ø¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÈô¤Ó°Ü¤ë¡£¾ì½ê¤´¤È¤Ë½ÅÎÏ¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¾å²¼º¸±¦¤Î´¶³Ð¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë±§Ãè¶õ´ÖÆÃÍ¤ÎÁÖ²÷´¶¤ÈÌöÆ°´¶¤ËËþ¤Á¤¿ºî¤ê¤Ï¡¢Âè1ºî¤ÎÈ¯Çä¤«¤é18Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¤Ê¤ªµ±¤¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤¬±Ç²èÈÇÂ³ÊÔ¤ÎÂêºà¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤ä±Ç²èÈÇÁ°ºî¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤´ÍÆ¼Ï´ê¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¡Ö¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥ïー¥ë¥É¡Ù¤¬Â³ÊÔ¤ÎÂêºà¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤È±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤¿¤ÀÁ°ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤ò»Ä¤·¤¿À±¤Î»Ò¡Ö¥ë¥Þ¥êー¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤âÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Ë¤Ï±Ç²è¤ÎÂêºà¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢¿¼¤¤À¤³¦´Ñ¤È¥¹¥Èー¥êーÀ¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥Þ¥ê¥ª¡É¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤ÎÄ©Àï
¡¡¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Î¥Þ¥ê¥ªºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î±ü¹Ô¤¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Âç¶Ú¼«ÂÎ¤Ï¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥Þ¥ê¥ª¡É¡£¡Ö½ÉÅ¨¤Î¥¯¥Ã¥Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¶ä²Ï¤ÎÈàÊý¤Ø¤È¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ôー¥ÁÉ±¤Îµß½Ð¤ËÄ©¤à¡×ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤¬²áµîºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸åÈ¯ºî¤È¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Ç»¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Ë¤Æ½éÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²èÈÇÂ³ÊÔ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤âÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î½÷À¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¡×¤ÈÀ±¤Î»Ò¡Ö¥Á¥³¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ËÜ¶Ú¤È¤ÏÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥Þ¥ê¥ª¡É¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢µòÅÀ¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ö¤Û¤¦¤À±¤ÎÅ·Ê¸Âæ¡×¤Î¡Ö½ñºØ¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö³¨ËÜ¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤à¡ÊÊ¹¤¯¡Ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³¨ËÜ¤ÏÊ£¿ô¤Î¾Ï¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ¤Ç¡Ö¥Ñ¥ïー¥¹¥¿ー¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ï¤¬ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥¼¥Ã¥¿¤È»×¤·¤¾¯½÷¤È¥Á¥³¤Î²áµî¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÊì¤È»Ò¤Î²¹¤«¤ÊÊª¸ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ÖÁÓ¼º¡×¤È¡ÖºÆÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥ê¥ªºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¼Á¤ÊÆâÍÆ¤À¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ªºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡Ê¹½Â¤¡©¡Ë¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¿¿¼Â¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç³ä°¦¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î¥Þ¥ê¥ªºîÉÊ¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ï¥¯¥Ã¥Ñ¤òÅÝ¤·¤¿¸å¤Ë·Þ¤¨¤ë¡ÊÊ¸»úÄÌ¤ê¡ËÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡È¤µ¤é¤Ê¤ë¶ä²Ï¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¤µ¤é¤Ê¤ë¶ä²Ï¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÂ³ÊÔ¤Ï¡¢¸åÇ¯¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Ç¤½¤ÎÀßÄê¤¬Êä¶¯¤µ¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡©
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¶ä²Ï¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨º¶¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â³ÊÔ¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー 2¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤³¤½´§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÏÁ°ºî¤È²¿¤é·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Âç¶Ú¤â¥¯¥Ã¥Ñ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¥Ôー¥ÁÉ±¤òµß½Ð¤¹¤ëÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥ê¥ª¤¬±§Ãè¤Ø¤È½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥¯¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎºîÉ÷¤ÏÁ°ºî¤È°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ËÁ¸±¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥í¥¼¥Ã¥¿¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¡È¤¢¤ë¾ìÌÌ¡É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á°ºî¤è¤ê¤â¥Þ¥ê¥ª¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂæ»ì¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤ÎÀ¤³¦¤¬Á°ºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¼¨º¶¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¡È¶ä²Ï¡É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤òÆ÷¤ï¤¹¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤½ê¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤òÈù¤«¤ËÄó¼¨¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¹Í»¡¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢Â³ÊÔ¤Ï3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°ºî¤è¤ê¤â¥¹¥Èー¥êーÀ¤ÏÇö¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈù¤«¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤ò´§¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥ê¥ªºîÉÊ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈù¤«¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯È¯Çä¤ÎHD¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Ë¤ÆÂç¤¤ÊÊä¶¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´4¾Ï¹½À®¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö³¨ËÜ¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ºî¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¡¢²Ì¤Æ¤Ï±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤È¤Î´ØÏ¢¤Þ¤Ç¤â¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë±Ç²è¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò³Î¤«¤á¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯4·î¾å±Ç¤Î±Ç²è¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë"¶ä²Ï"¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢Á°ºî¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Î³¨ËÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÂÊª¤Ë¤·¤¿¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î³¨ËÜ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î³¨ËÜ¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿4¾Ï¤Î¿·¥¹¥Èー¥êー¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Î¶½Ì£¿¼¤¤À¤³¦´Ñ¤òÃÎ¤ëÆþ¸ý¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÅ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ¥²ー¥àËÜÊÔ¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¤è¤ê¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡¢Ìî¿´Åª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²èÈÇÂ³ÊÔ¤À¤¬¡¢ËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Öº½¤Î¹ñ¡Ê¥¢¥Ã¥Áー¥Ë¥ã¡Ë¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶½Ì£¿¼¤¤¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¤â¤Þ¤¿ÉñÂæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ±§Ãè¤ò´Þ¤àºîÉÊ¤À¡£¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡ÖÊÌ¤Î¶ä²Ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·±Ç²èÈÇÂ³ÊÔ¤¬¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¿¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ±ÇÁü²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ã±¤Ë±§Ãè¤òËÁ¸±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¡£¡Ö°Û¤Ê¤ë¶ä²Ï¡×¡Ö°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©¡¡±Ç²èÈÇÂ³ÊÔ¤Ï¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±§Ãè¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÊ£¿ô¤Î¥Þ¥ê¥ªºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¡ÖÊ£¿ô¤Î¶ä²Ï¡×¤È¤·¤Æ·Ò¤°ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î²¾Àâ¤òÊä¶¯¤¹¤ëºàÎÁ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¸µ¡¹¡¢±Ç²èÈÇÁ°ºî¤ÏºÙÉô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥³¥¢¤Ê¥Þ¥ê¥ª¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¡¢Ç¤Å·Æ²¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ºÙ¤«¤¹¤®¤ë¥Í¥¿¤¬¿ï½ê¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢·à¾ìÈÇÂ³ÊÔ¤Ï±§Ãè¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Þ¥ê¥ªºîÉÊ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÌÖÍå¤¹¤ë½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡±§Ãè¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Î¥Þ¥ê¥ªºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥é¥ó¥É¡Ù¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥é¥ó¥É2 6¤Ä¤Î¶â²ß¡Ù¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª3D¥ïー¥ë¥É¡Ù¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â±§Ãè¤òÌÏ¤·¤¿¥³ー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢Å¨¤È¤·¤Æ±§Ãè¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÂç¥Ü¥¹¤òÌ³¤á¤¿±§Ãè²ø¿Í¡Ö¥¿¥¿¥ó¥¬¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÅ·â»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£±Ç²èÁ°ºî¤Ç¡Ø¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥¯¥ëー¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Þ¥¤¥Êー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Êµì¥Ö¥é¥Ã¥ー¡Ë¡×¤¬»²²Ã¤·¤¿¼ÂÎã¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å±ÇÄ¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤Î¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î³¨ËÜ¡×¤Ø¤Î¿·¾ÏÄÉ²Ã¡ÊÊÂ¤Ó¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Âæ»ì¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä¶¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÜÊÔ¤ËÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¥ê¥ª¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿·¤¿¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò»Ä¤¹»î¤ß¤â¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤ë¤È¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ëËÁ¸±³è·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ê¥ª¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿·¤¿¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò»Ä¤¹Ìî¿´Åª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¿äÂ¬¤À¡£¼ÂºÝ¤ÏÁ°ºî¤Î¤è¤¦¤Ë¸ä³ÚÀ¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤ë³Ú¤·¤ß¤³¤½¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾å±Ç¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ëÆÃ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸½ºß¤Ï·à¾ìÈÇ¤ÎÍ½½¬¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊHD¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤¬Nintendo Switch¸þ¤±¤ËÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î³Ë¿´¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î³¨ËÜ¡×¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¯¡¹Ëº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ê¡©¡Ë¤ËÅö¤¿¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ü¥é¥Ó¥Ã¥Ä ¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¥Ð¥È¥ë¡Ù¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù2ºî¤È¤Ï·Ò¤¬¤ê¤Î¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¤¬Ì£Êý¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ëÅ¸³«¤ä¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î°Õ³°¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Í×ÁÇ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â±Ç²èÈÇÂ³ÊÔ¤Ë¾®¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾Á°¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤È»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¾å±Ç¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡ÖÊ£¿ô¤Î¶ä²Ï¡×¤¬»ý¤ÄÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯4·î¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¶ä²Ï¡É¤¬¤è¤êÆÃÊÌ¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥·¥§¥ëー¥×¡Ë