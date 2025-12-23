街中にクリスマスソングが流れ、景色や空気から季節の訪れを感じる頃となりました。

皆さんは、いかがお過ごしでしょうか？

私は今年も、「クリスマスがやってきた―！！」と胸を高鳴らせてくれる作品に足を運んできました。それが――『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』です！

撮影:宮川舞子

“劇場で楽しむクリスマス”をコンセプトに、2016年の初演以来、渋谷の冬を彩る風物詩として愛され続けてきた本作。今年もクリスマスシーズンを盛り上げるステージとして、12月13日(土)～12月25日(木)まで、東急シアターオーブ(渋谷ヒカリエ11階)で上演中です。

本場アメリカから来日するシンガーやダンサーたちが織りなす、華やかでクラシカルなステージ。演出を手がけるのは、テーマパークショークリエイターとしても活躍する金谷かほりさん。また、応援アンバサダーはNEWSの増田貴久さんが務めています。

本記事では、観劇レビューに加え、囲み取材の様子もお届けします。

撮影:宮川舞子

劇場に足を踏み入れた瞬間から、そこには特別なクリスマスの世界が広がっています。

私は昨年も拝見しましたが、定番の楽曲や演出には思わずほっとするような安心感があり、「待っていました！」と思わず声を上げたくなる期待や喜びも感じました。

その一方で、随所に散りばめられたパワーアップした演出には、新鮮な驚きもあり、最後まで目が離せませんでした。

劇中で披露される楽曲は、聞きなじみのある「ジングルベル」や「きよしこの夜」といった定番のクリスマスソングから、『アナと雪の女王』の「Let It Go」まで、セットリストは約40曲にも及びます。

「アナと雪の女王」の世界観を表現したシーンでは、スモークを用いた演出が印象的で、幻想的な空間が広がります。そのほかにも、ニューヨークの夜景や教会、プレゼントやおもちゃであふれるサンタのおもちゃ工場など、場面ごとに表情を変えながら、ロマンティックでPOPなクリスマスの景色が次々と描かれていきます。

最新のプロジェクションマッピングをはじめとした映像演出や生のLIVEはまさに劇場ならでは！ここでしか味わえない、ドラマチックでエキサイティングなクリスマスの世界が広がります。

優雅なバレエから、一糸乱れぬラインダンスやタップダンス。パラソルやステッキを使ったカラフルで動きのあるダンスやコミカルで可愛らしいダンスまで。キラキラでノリノリで楽しいステージが繰り広げられます。特にラインダンスでは、ダンサーのお姉さまたちの美脚と揃った動きに、思わず目を奪われました。

撮影:宮川舞子

クライマックスにかけてのパフォーマンスや４名のシンガーの熱のこもった声量ある歌声は圧巻！美しく、パワフルで情熱的な歌声が胸に響きます。

そして、やはり驚かされるのは、ダンサーさんが躍るステージと同じ床でスケーターが滑り、アイススケートショーまで観られること！舞台上を所せましと滑り、リフトやスピンなどの大技も見せてくれます。

撮影:宮川舞子

囲み取材では、これまでにアイススケートの舞台やLIVE演出にも携わってきた増田さんが、興味津々な様子で床や舞台装置をチェックされている姿も印象的でした。

「“劇場で楽しむクリスマス”ってどういう感じだろう？と思っていましたが、クリスマスの名曲に驚きがある演出、それも曲それぞれに合った傘や椅子、羽根、映像が上手く使われていると感じました。僕もライブの演出を手掛けていて、元々金谷さんの演出が大好きなので真似させてもらいたいです（笑）NEWSのLIVEがクリスマス演出になるかも(笑)」と笑顔でコメント。それに対し金谷さんも「もちろんOKです」と快く応じており、今後のNEWSのLIVEでどんな形に広がっていくのか、想像がふくらむやりとりでした♪

また、増田さんが「クリスマスってこんなにパターンがあるんだ。衣装にしてもこんなにふり幅があるということに驚きました。」と仰っていたように、シーンに合わせ、煌びやかな衣装チェンジがあり、スパンコールの華やかなドレスに、雪の精のような可愛らしい衣装など多彩。白や赤、緑のクリスマスカラー以外にもブルーやピンクなどカラフルで目でも楽しめます。

金谷さんは、「昨年、たくさんのお子さんたちが来てくださったので、お子さんにも楽しんでいただける演出をいくつか加えました。日本ではこういった海外のクリスマスのショーを観る機会はなかなかないので、さらにお客さまに楽しんでいただけるように、映像もアップデートしています」とのことでした。

公式キャラクター・クリス丸の愛らしさに加え、キレのある歌とダンスを披露するサンタさんの登場で、会場の熱気は一気に上がります。キャストやサンタさんが客席から現れたり、舞台を降りてすぐ近くまで来てくれる演出もあり、会場は大盛り上がりです！

コール＆レスポンスでは、自然と声を出し、体を揺らし、手拍子をしながら、気づけば笑顔になっている自分がいました。子どもはもちろん、大人も心から楽しめるステージです。

撮影:宮川舞子

増田さんが、囲み取材で「キラキラしたクリスマスを目で観て、音で聴いて、本当に幸せな時間を過ごせました。今まで過ごしたクリスマスで一番華やかだと思います。毎年ここでクリスマスを過ごしたい！」と仰っていましたが、気がつけば私も、『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』を観劇に行くことが、すっかり毎年の楽しみになっています（笑）。

12月23日～25日の4公演では、来場者全員にサンタ帽のプレゼントもあるそうです。

クリスマス気分に200％浸れること間違いなし！。

ぜひ劇場で、心躍る特別なクリスマス体験をお楽しみください♪

