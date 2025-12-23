「もっと一緒に戦いたかった」横浜FCがブラジリアンMFの契約満了を発表。ファンから感謝＆惜しむ声「ほんとに悲しい」「人柄、プレーも大好きです！」
横浜FCは12月23日、ユーリ・ララが契約満了に伴い、2025シーズンをもって、クラブを離れることを発表した。
2023年にブラジルのヴァスコ・ダ・ガマから横浜FCへ加入したユーリ・ララは、１年目はJ１で26試合・３得点を記録。J２で戦った２年目は37試合・５得点をマークし、J１昇格に貢献。2025年シーズンは32試合・１得点の成績だった。
31歳のMFはクラブの公式サイトを通じて、「本日をもって横浜FCを離れることになりました。このユニホームを着て毎日、全力で戦い抜いた特別な３年間でした」とこれまでの日々を振り返り、こう続けた。
「私も私の家族も横浜で過ごした時間をこれからも忘れることはありません。サポーターのみなさんにはたくさんの応援と優しさに感謝しています。またみなさんにお会いできる日を楽しみにしています」
クラブの公式Xでも退団が伝えられると、SNS上では「ショック」「本当にありがとう」「人柄、プレーも大好きです！」「もっと一緒に戦いたかった」「寂しいしユーリいなくなるのしんどい」「ほんとに悲しい」「これはデカいな」「もう仕事どころじゃない」「心臓を失った」「きつい」「言葉だけではとても足りないくらい感謝してる」などの声があがった。
３シーズンにわたり、チームを支えたブラジリアンが惜しまれながら横浜FCを去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
